"Нафтогаз" обнародовал новые тарифы на отопительный сезон

9 августа 2021 , 13:17
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Источник:

НАК "Нафтогаз Украины"

Государственная компания "Нафтогаз", кроме месячного и годового тарифа предлагает еще один – "Комфортный сезон". Он будет действовать с 9 августа 2021 года.

Цена тарифа "Комфортный сезон" будет зафиксирована на уровне годового тарифа – 7,96 гривны за кубометр газа

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Особенности тарифа "Комфортный сезон"

Цена тарифного плана будет действовать в течение отопительного сезона с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года, то есть полных 7 месяцев. 

Как будет рассчитываться плата за тариф "Комфортный сезон"

Общая сумма в тарифном плане "Комфортный Сезон" определяет при подключении в соответствии с запланированным объемом газа в отопительный сезон в течение 7 месяцев. Однако клиент ежемесячно должен будет платить равномерными частями, то есть 1/7 от стоимости запланированного объема газа.

Необходимый объем газа во время отопительного сезона будет рассчитываться в соответствии с типом потребления, учитывая исторические данные каждого конкретного клиента, в соответствии с типом потребления. 

Типы потребления, учитываются при расчете:

     1. приготовление пищи – от 50 до 200 кубометров газа в месяц;
     2. приготовление пищи и подогрев воды – от 150 до 500 кубометров газа в месяц;
     3. отопление – от 800 до 20 тысяч кубометров газа в месяц.

Когда нужно будет вносить оплату 

По условиям тарифа "Комфортный сезон" потребители должны вносить ежемесячную оплату за газ не позднее 15 числа каждого месяца. Обратите внимание, что потребитель также может в любой момент изменить тарифный план на другие актуальные предложения от поставщика "Нафтогаз".

Как перейти на тариф "Комфортный сезон"

  • Подключиться к новому тарифу "Нафтогаза" потребители могут только при условии отсутствия долга.
  • Перейти же на новый тарифный план клиенты могут только в личном кабинете на my.gas.ua.

Если клиент подал заявку на смену тарифного плана, то переход на "Комфортный сезон" произойдет автоматически, с 1 октября.

Другие тарифы "Нафтогаза" 

Государственная компания "Нафтога", которая в Украине является ПОН (поставщиком последней надежды), кроме нового "Комфортного тарифа" предлагает населению еще два альтернативных предложения.

Напомним , что сезонное предложение имеют и другие поставщики газа, где тарифы колеблются в пределах от 6,99 до 9 гривен за кубометр газа, подробнее ознакомиться с условиями которых можно здесь.
Автор: Дар'я Вереньова