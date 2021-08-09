Цена тарифа "Комфортный сезон" будет зафиксирована на уровне годового тарифа – 7,96 гривны за кубометр газа .

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Особенности тарифа "Комфортный сезон"

Цена тарифного плана будет действовать в течение отопительного сезона с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года, то есть полных 7 месяцев.

Как будет рассчитываться плата за тариф "Комфортный сезон"

Общая сумма в тарифном плане "Комфортный Сезон" определяет при подключении в соответствии с запланированным объемом газа в отопительный сезон в течение 7 месяцев. Однако клиент ежемесячно должен будет платить равномерными частями, то есть 1/7 от стоимости запланированного объема газа.

Необходимый объем газа во время отопительного сезона будет рассчитываться в соответствии с типом потребления, учитывая исторические данные каждого конкретного клиента, в соответствии с типом потребления.

Типы потребления, учитываются при расчете:

1. приготовление пищи – от 50 до 200 кубометров газа в месяц;

2. приготовление пищи и подогрев воды – от 150 до 500 кубометров газа в месяц;

3. отопление – от 800 до 20 тысяч кубометров газа в месяц.

Когда нужно будет вносить оплату

По условиям тарифа "Комфортный сезон" потребители должны вносить ежемесячную оплату за газ не позднее 15 числа каждого месяца. Обратите внимание , что потребитель также может в любой момент изменить тарифный план на другие актуальные предложения от поставщика "Нафтогаз".

Как перейти на тариф "Комфортный сезон"

Подключиться к новому тарифу "Нафтогаза" потребители могут только при условии отсутствия долга.

Перейти же на новый тарифный план клиенты могут только в личном кабинете на my.gas.ua .

Если клиент подал заявку на смену тарифного плана, то переход на "Комфортный сезон" произойдет автоматически, с 1 октября.

Другие тарифы "Нафтогаза"

Государственная компания "Нафтога", которая в Украине является ПОН (поставщиком последней надежды), кроме нового "Комфортного тарифа" предлагает населению еще два альтернативных предложения.