Газовый шантаж России подействовал еще на 10 компаний из Европы: будут платить в рублях

Еще десять европейских компаний открыли счета в АО "Газпромбанк", чтобы иметь возможность платить за газ рублями. Об этом сообщили источники Bloomberg.

В общей сложности уже известно о 20 компаниях из Европы, которые готовятся платить в рублях, как того потребовал Путин. Еще 14 клиентов попросили предоставить им документы, необходимые для открытия счета.

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Подверглась ли Европа шантажу России

Путин заявил, что "недружественные" к России страны (а это в частности страны ЕС и G7) должны платить за российский газ в рублях с 1 апреля. G7 и Евросоюз отказались это делать.

В качестве демонстрации своих намерений страна-агрессор отключила от газа Болгарию и Польшу, которые не заплатили в рублях. Правда, на эти страны приходилось мало российского экспорта.

Другие страны должны произвести платежи не позднее этого месяца.

ЕС отказывался платить за газ рублями, поскольку это нарушает их же санкции. В России же уверяют, что новый механизм не нарушает санкции, поскольку газ будет считаться оплаченным, как только покупатель уплатит иностранную валюту "Газпрому", а конвертация в рубли происходит автоматически без привлечения подсанкционного Центробанка России.

Хотя ЕС, как организация, неоднократно заявляла, что не будет платить за газ в рублях, это уже делают отдельные компании. Так, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что компании смогут платить за газ рублями, не нарушая санкций.

Большинство импортеров газа уже открыли рублевый счет у "Газпрома",

– сказал он.

По словам итальянского премьера, самый крупный импортер газа Германии уже рассчитался в рублях. Напомним, что Германия и Италия являются самыми крупными импортерами российского газа в Европе.



Сколько ЕС платит за российский газ / Инфографика 24 канала

Как сообщили источники Bloomberg, пока только 4 компании заплатили за газ рублями. Но вскоре придет время уплаты других покупателей.

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