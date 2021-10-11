Газовый "голод" и аномальные цены возникли из-за сокращения транзита голубого топлива из России в европейские страны. Как следствие – низкий уровень запасов в газохранилищах.

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"Газпром" шантажирует Европу

Главным поставщиком газа является "Газпром". Экономический эксперт Виктория Войцицкая считает, что российская компания сознательно делает все для того, чтобы выполнять свои обязательства в рамках долгосрочных договоров.

Они наблюдают, просто сложа руки. Точнее сказать, они ждут момент, когда Европа "приползет" на коленях и будет уговаривать сделать что-нибудь только бы начали поставлять газ. Виктория Войцицкая Экономист

Подобный сценарий вполне возможен, если запустят скандальный газопровод "Северный поток-2". По словам аналитиков, Россия сейчас фактически шантажирует Запад.

Владимир Путин открыто настаивает на том, как только запустят российский газопровод, то цены в Европе вновь стабилизируются. Даже продемонстрировал это. Только первая нитка газопровода наполнилась топливом, стоимость упала на 300 долларов. Однако потом снова поднялась.

Заметьте! В "Нафтогазе" уверяют, что до конца отопительного сезона не повысят цены на голубое топливо. Прежде всего из-за наличия годового тарифа на поставку.

Украина готова к возможным сценариям

Директор по энергоэффективности и управлению имущества группы "Нафтогаз" Виталий Щербенко отметил, что в компании и правительстве предусмотрели возможные сценарии.

"Мы еще летом начали закачивать газ в наши газовые хранилища. Сегодня уже почти 19 миллиардов кубов газа находятся в хранилищах. Это дает уверенность в том, что Украина спокойно пройдет газовый сезон", – отметил Щербенко.

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Есть ли угрозы для обычных людей

Проблемы могут возникнуть для тех людей, которые используют централизованное отопление и снабжение горячей водой. Теплокоммунэнерго имеют достаточно ограниченные объемы за кубометр газа:

для домохозяйств – 7,42 гривны;

для бюджетных организаций – 16 гривен;

для всех остальных, то есть для бизнеса – 30 гривен.

Нет фиксированных тарифов на тепловые теплоснабжения. Они не зафиксированы на горячую воду. Не являются теми, которые не могут меняться. Геннадий Рябцев Энергетический эксперт

Из-за газа цены на товары могут вырасти

Несмотря на то, что население Украины частично защищено от ценовых газовых "качелей", экономика почувствует подорожание голубого топлива прямо сейчас.

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, украинская промышленность сегодня получает газ с транспортировкой по 30 гривен. Украинцы скоро увидят на полках товары, которые произведены с совершенно иным энергоносителем.

Он (энергоноситель – 24 канал) на 200 – 300% больше чем тот, который закладывался ранее в цену. Есть опасность, потому что это является очень большим стимулом для дальнейшего роста цен,

– заметил Пендзин.

Давление и провокация со стороны Кремля

На украинских теплоэлектростанциях ситуация складывается также не лучшим образом. Угля критически не хватает. Несмотря на то, что газ для теплоэлектростанций, работающих на угле, является резервным топливом.

Эксперты отмечают, что может повториться ситуация зимы 2020 года, когда Украине не хватит угля. Именно тогда страна будет покрывать дефицит электроэнергии, сжигая дорогой газ, а также уменьшая его запасы в хранилищах.

То, что сейчас происходит в Европе не имеет никакого отношения к классическому конкурентному рынку. Это гибридная война, которую осуществляет Россия. Речь идет о давлении на европейские структуры с целью быстрой сертификации "Северного потока-2". Олег Пендзин Экономист

Цены на газ в Европе резко снизились – до 1000 долларов за тысячу кубометров. Произошло это как раз после заявления главы Кремля, который предложил "Газпрому" подумать об увеличении поставок газа в Европу через Украину.

Эксперты же говорят, что это очередной шантаж со стороны России и подтверждение, что газ для Кремля – это далеко не экономика, а лишь геополитика.