Газа хватит, баланс угля – положительный, – Шмигаль об угрозе кризиса в энергетике
17 декабря 2021 , 14:44Читати новину українською
Источник:24 канал
Денис Шмигаль заверил, что запасов газа в Украине хватит, чтобы пройти стабильно отопительный сезон. Кроме того, баланс угля на сегодняшний день – положительный.
Премьер-министр Шмигаль подчеркнул, что запасов газа абсолютно хватает, чтобы спокойно пережить сезон. Пока принимают все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Правительство оперативно работает.
Заметьте, Шмыгаль выступил с итоговым докладом о ситуации в Украине: онлайн-заседание Рады
Баланс угля сейчас – положительный.
Мы добываем и импортируем в сумме 2 миллиона тонн в месяц при потреблении 1,7 миллиона тонн в месяц, с углем на сегодняшний день проблема, по информации Министерства энергетики, решена,
– подчеркнул Шмигаль.
Тарифы не будут расти
- Премьер-министр также заверил, что тарифы на отопление в Украине не будут расти до завершения сезона.
- В 2021 году подписали меморандум между местными властями и правительством о неувеличении тарифов.
- Политик подчеркнул, что мэры и правительство взяли на себя соответствующие обязательства и выполняют их.
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