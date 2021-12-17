Газа хватит, баланс угля – положительный, – Шмигаль об угрозе кризиса в энергетике

17 декабря 2021 , 14:44
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Источник:

24 канал

Денис Шмигаль заверил, что запасов газа в Украине хватит, чтобы пройти стабильно отопительный сезон. Кроме того, баланс угля на сегодняшний день – положительный.

Премьер-министр Шмигаль подчеркнул, что запасов газа абсолютно хватает, чтобы спокойно пережить сезон. Пока принимают все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Правительство оперативно работает.

Заметьте, Шмыгаль выступил с итоговым докладом о ситуации в Украине: онлайн-заседание Рады

Баланс угля сейчас – положительный.

Мы добываем и импортируем в сумме 2 миллиона тонн в месяц при потреблении 1,7 миллиона тонн в месяц, с углем на сегодняшний день проблема, по информации Министерства энергетики, решена,
– подчеркнул Шмигаль.

Тарифы не будут расти

  • Премьер-министр также заверил, что тарифы на отопление в Украине не будут расти до завершения сезона.
  • В 2021 году подписали меморандум между местными властями и правительством о неувеличении тарифов.
  • Политик подчеркнул, что мэры и правительство взяли на себя соответствующие обязательства и выполняют их.
Обратите внимание!
Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко прогнозирует: если в феврале температура воздуха опустится до -15 градусов, это может спровоцировать критическую ситуацию в энергетике.

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Автор: Мар'яна Бекало