Премьер-министр Шмигаль подчеркнул, что запасов газа абсолютно хватает, чтобы спокойно пережить сезон. Пока принимают все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Правительство оперативно работает.

Заметьте, Шмыгаль выступил с итоговым докладом о ситуации в Украине: онлайн-заседание Рады

Баланс угля сейчас – положительный.

Мы добываем и импортируем в сумме 2 миллиона тонн в месяц при потреблении 1,7 миллиона тонн в месяц, с углем на сегодняшний день проблема, по информации Министерства энергетики, решена,

– подчеркнул Шмигаль.

Тарифы не будут расти

Премьер-министр также заверил, что тарифы на отопление в Украине не будут расти до завершения сезона.

В 2021 году подписали меморандум между местными властями и правительством о неувеличении тарифов.

Политик подчеркнул, что мэры и правительство взяли на себя соответствующие обязательства и выполняют их.

Обратите внимание! Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко прогнозирует: если в феврале температура воздуха опустится до -15 градусов, это может спровоцировать критическую ситуацию в энергетике.

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