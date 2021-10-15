По словам Витренко, объема газа в хранилищах должно хватить на отопительный сезон. Однако не все голубое топливо принадлежит Украине.

Обратите внимание В течение 2021 года "Газпром" трижды снижал объемы транзита газа через Украину

Часть газа могут транспортировать в Европу

Юрий Витренко рассказал, что около 10 – 15% газа в украинских хранилищах принадлежат нерезидентам, поэтому его могут транспортировать в Европу. Речь идет о порядка 2 – 3 миллиардах кубометров газа. Однако, глава правления "Нафтогаза" заявил, что голубое топливо можно продать и в Украине. Основное условие для этого – наши цены должны быть не ниже европейских.

Витренко убежден, что даже без того газа, который могут отправить заграницу, Украина может спокойно пройти отопительный сезон.

Мы понимаем, что 10-15% из этих объемов принадлежат нерезидентам и могут быть вывезены в Европу, но могут быть и проданы здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – как раз за счет того, что "Нафтогаз" импортировал газ,

– пояснил Витренко

За импорт отвечал не Витренко

По словам Витренко, утвержденный предыдущим руководством "Нафтогаза" финансовый план на 2021 год не предусматривал импорт газа. Это уже инициатива нового главі правления. Из-за этого закупка голубого топлива осуществлялась за одолженные деньги.

Однако значительных потерь удалось избежать благодаря тому, что "Нафтогаз" запретил продажу газа собственной добычи на нужды промышленности. То есть украинские хранилища пополнил собственный газ.

За импорт голубого топлива отвечал соруководитель компании Отто Ватерландер. Витренко рассказал, что он самостоятельно решил уменьшить закупку газа. Причиной такого решения было начало роста цен на топливо в Европе.

Отто считал, что, условно говоря, цена, которая была в том же августе, была слишком высокой. Поэтому, по его мнению, в тот момент не надо было импортировать больше. Но потом стоимость газа еще выросла. То есть у нас бы сейчас было больше газа, купленного по цене ниже текущей, если бы не решение Отто Ватерландера,

– заявил Витренко.

Несмотря на это, по словам председателя правления НАК "Нафтогаз", компания закупила достаточно газа по цене, которая существенно ниже текущей.

Обратите внимание! С сентября 2021 года цена на газ в Европе начала стремительно расти. Причинами этого стали низкие запасы в европейских хранилищах и отказ "Газпрома" покупать дополнительные транзитные мощности у Украины. По состоянию на 14 октября стоимость голубого топлива вновь побила рекорд – 1 225 долларов за тысячу кубометров.