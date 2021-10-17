Соответственно, десятки тысяч жителей Чехии вынуждены искать новых поставщиков газа и электричества. И это все – на фоне приближения зимы.

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В Чехии применили механизм "поставщика последней надежды"

Уже несколько энергоснабжающих компаний в Чехии объявили о банкротстве.

Ранее такую информацию донес до 900 тысяч домохозяйств, которые обслуживал, крупнейший коммерческий поставщик энергии в Чехии – Bohemia Energy.

Теперь же стало известно, что из-за подорожания энергоносителей компании Skaut Energy, A-PLUS Energie obchodní и Kolibřík Energie вынуждены объявить об остановке своей деятельности.

А это значит, что многие чехи от этих поставщиков уже не смогут получать газ и электричество.

Вот, к примеру, как об этом написали на сайте Kolibřík Energie:

Мы не можем обеспечить поставку в условиях, которые в настоящее время сложились на энергетических рынках, поэтому прекращаем поставки электроэнергии и газа для всех наших клиентов с 19 октября 2021 года.

Впрочем, пока не все так страшно, как кажется: у клиентов обанкротившихся компаний есть 6 месяцев на заключение контрактов с другими компаниями. А пока ими будут заниматься "поставщики последней надежды".

Справка. Механизм "поставщика последней надежды" (Supplier of Last Resort – SLR) призван защитить рядового потребителя от форс-мажорных обстоятельств. А именно – банкротства их постоянного поставщика, потери им лицензии и тому подобного.

В Украине этот механизм также есть – "поставщиком последней надежды" определен "Нафтогаз Украины".

В Чехии таких поставщиков несколько – E.ON Česká republika, Pražská energetika, ČEZ Prodej, Pražská plynárenská, Innogy Česká republika и так далее. Но они уже сообщили людям, что энергоносители будут, однако – дороже.

К слову, механизм "поставщика последней надежды" в Чехии не применяли с 2008 года, когда на фоне мирового экономического кризиса обанкротилась компания Moravia Energo.

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