Сколько ракет запустила Россия на европейские деньги за газ

Европейский газовый рынок на 40% состоит из российского газа. По данным Statista , наиболее зависимыми от российского газа являются Финляндия (94%), Латвия (93%) и Эстония (79%).

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Но суть не в том, кто наиболее зависим, а в том, кто приносит больше денег в российский бюджет и таким образом финансирует войну в Украине. А это Германия и Италия. Только Италия в 2021 году закупила российский газ на 5,8 миллиарда долларов, сообщает Aljazeera . Германия приобрела вдвое больше газа.

В целом, страны ЕС обеспечили России более 71% экспорта газа : это 155 миллиардов кубометров. Международное энергетическое агентство оценило этот объем в минимум 39,4 млрд долларов. На эти деньги Россия могла себе позволить:

3581 самолет СУ-25;

9850 танков;

11 588 ракет "Искандер";

52 533 ракеты "Калибр"

112 миллионов автоматов АК-74.



Как Европа своей зависимостью финансирует войну в Украине / Инфографика 24 канала

Европа сама виновата в своей зависимости

Евросоюз только закупками газа обеспечил России 8% всего экспорта, по подсчетам 24 канала. Только представьте, какие бы сокрушительные последствия понесла российская экономика, если бы Европа отказалась от российского газа.

Ответственность за то, что Европа до сих пор зависит от российского газа, лежит исключительно на ней самой. Россия ведь не внезапно стала агрессором. Иронически, но после аннексии Крыма Германия только увеличила свою зависимость от России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия знала об угрозе увеличения своей энергетической зависимости еще в 2014 году, но проигнорировала ее. А министр экономики Германии Роберт Хабек назвал свою страну "глупой" за то, что она стала такой зависимой. Теперь Германия расплачивается за свои ошибки.

Может ли Европа отказаться от российского газа

155 миллиардов кубометров газа заменить возможно, но на это нужно время . К примеру, до войны на германском рынке было 55% российского газа. Но уже в этом году они считают возможным сократить эту долю до 30% , то есть почти вдвое. А к середине 2024 года Германия планирует окончательно избавиться от своей зависимости.

В целом Евросоюз планирует сократить долю российского газа на треть (на 50 миллиардов кубометров). Российский трубопроводный газ заменит сжиженный газ, который будут снабжаться танкерами. В частности, США уже договорились с Европой увеличить поставки газа . В этом году планируется дополнительные 15 миллиардов кубов именно от США.

К сожалению, сразу полностью отказаться от российского газа Европе не удастся . В Украине это понимают, поэтому называют другие варианты, как можно нанести России удар уже. О них рассказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль :

речь идет об иранском варианте применения санкций, когда поток газа идет, а деньги остаются на европейских счетах;

при этом есть и другой вариант, например, введение дополнительного налога на российские энергоносители.

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон тоже заявил и понимающее интервью ТСН – Европа не может сразу отказаться от российского газа. Поэтому Украина предлагает для начала ввести ограничения на транзит "Северным потоком-1" в объеме 50%.

Украинская ГТС может дополнительно транспортировать 20 – 30 миллиардов кубометров газа.

Это увеличит зависимость России от нашей газовой инфраструктуры. Они будут понимать, что если повредят нашу ГТС, то не смогут экспортировать газ в Европу,

– отметил Макогон.

Российский шантаж

Чтобы избежать варианта, где Европа будет оставлять деньги на своих счетах, объясняет Зеркаль, Путин захотел, чтобы "недружественные" России страны (а это вся Европа) платили ему за газ в рублях. Европа не согласилась на такие условия и Россия "дала заднюю" со своей идеей.

В среду, 30 марта, потоки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упали до нуля . Со всем тем, что в Германии и Австрии уже готовятся к возможно прекращению поставок из России. Они усиливают меры в сфере энергетики и призывали граждан быть более бережливыми.

По мнению, Зеркаль Россия не прекратит поставки . Для этого ей придется полностью прекратить добычу или сжигать газ, который не будет вмещаться в резервы.

Когда возможен полный отказ от российского газа

Через несколько лет Европа и вовсе планирует отказаться от российского газа. Для этого уже сейчас ЕС ищет альтернативу:

Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в энергетике, которое включает в себя поставки сжиженного природного газа, разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры, направленные на повышение энергоэффективности.

От Турции могут провести газопровод к израильскому месторождению "Левиафан". Тогда доступ к газу получат южные европейские страны. Длина трубопровода составит 500 – 550 километров и будет стоить до 1,5 миллиарда долларов. Турция и Израиль уже ведут переговоры, но конкретные решения пока не приняты.

Кроме того, ЕС планирует увеличить поставки газа по другим газопроводам, в частности из Норвегии и Азербайджана.

Международное энергетическое агентство создало план по энергетическому независимости Европы от России:

никаких новых газовых контрактов с Россией;

заменить российский газ альтернативными источниками;

увеличить газовые запасы, введя минимальный порог;

ускорить развертывание новых ветровых и солнечных проектов;

увеличить долю ядерной энергетики;

ускорить замену газовых котлов на тепловые насосы;

ускорить повышение энергоэффективности в домах и промышленности.

Поэтому странам ЕС следует нарастить поставки газа из других стран, сократить долю газа на энергетическом рынке и повысить энергостойкость. Все эти шаги в комплексе позволят Европе освободиться от влияния России .

Но очень важно не медлить. Ведь, опасаясь экономических последствий сейчас, Европа может спровоцировать Третью мировую войну, если не удастся остановить Россию. И тогда потенциальные потери для экономики от резкого отказа от газа сейчас будут казаться не столь страшными.