Газ в феврале мог стоить 12 гривен, – Кравчук
Решение Кабмина об установлении цены на газ в размере 6,99 гривны за кубометр было необходимо. Если бы этого не сделали, то в феврале 2021 года украинцы могли платить 10 – 12 гривен.
Источник:24 канал
В программе "Перекрестный допрос" депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в этом году зима в Европе была очень холодной, и соответственно там выросли цены на газ. Из-за этого стоимость тарифа могла увеличиться и в Украине.
Читайте также Миссия МФВ продолжает работу в Украине: что известно о следующем транше
По словам депутата, когда формировали решение правительства, то одна из компаний предложила цену в размере 6,99 гривны за кубометр.
Кравчук заявила, что представителям "Нафтогаза" нужно было проводить маркетинговую кампанию касаемо годового тарифа. По ее словам, сейчас есть 30 тысяч человек, которые в таких условиях платят по 4,7 гривны за кубометр газа.
Это же, наверное, можно было и другим людям предложить такую возможность,
– предположила она.
Как отметила Кравчук, в 2022 году необходимо работать в формате фиксированного тарифа за газ на год.
К теме Куда и как подавать показатели газового счетчика: пояснения
Что этому предшествовало
- В Украине с 1 января 2021 года значительно выросли цены на газ для населения. Из-за этого во многих украинских городах происходили протесты. В частности, люди требовали от власти вернуть старые тарифы.
- Кабинет Министров 18 января 2021 года ввел государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение цен в платежках людей более чем на 30%.
- В МВФ выразили обеспокоенность таким решением Кабмина. Все из-за того, что Украина взяла на себя обязательства по рыночному образованию тарифов.
Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью