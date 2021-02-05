Решение Кабмина об установлении цены на газ в размере 6,99 гривны за кубометр было необходимо. Если бы этого не сделали, то в феврале 2021 года украинцы могли платить 10 – 12 гривен.

В программе "Перекрестный допрос" депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в этом году зима в Европе была очень холодной, и соответственно там выросли цены на газ. Из-за этого стоимость тарифа могла увеличиться и в Украине.

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По словам депутата, когда формировали решение правительства, то одна из компаний предложила цену в размере 6,99 гривны за кубометр.

Кравчук заявила, что представителям "Нафтогаза" нужно было проводить маркетинговую кампанию касаемо годового тарифа. По ее словам, сейчас есть 30 тысяч человек, которые в таких условиях платят по 4,7 гривны за кубометр газа.

Это же, наверное, можно было и другим людям предложить такую возможность,

– предположила она.

Как отметила Кравчук, в 2022 году необходимо работать в формате фиксированного тарифа за газ на год.

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Обратите внимание! "Нафтогаз" установил цену на газ для своих потребителей. Так, в феврале клиентам нефтегазовой компании придется заплатить 6,86 гривны за кубометр. Подробнее об этом – читайте здесь.

Что этому предшествовало

В Украине с 1 января 2021 года значительно выросли цены на газ для населения. Из-за этого во многих украинских городах происходили протесты. В частности, люди требовали от власти вернуть старые тарифы.

Кабинет Министров 18 января 2021 года ввел государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение цен в платежках людей более чем на 30%.

В МВФ выразили обеспокоенность таким решением Кабмина. Все из-за того, что Украина взяла на себя обязательства по рыночному образованию тарифов.



Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала