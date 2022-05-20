G7 выделяет почти 20 миллиардов долларов помощи Украине
Страны группы G7 в очередной раз выразили поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии. Свою позицию они подкрепили конкретным шагом – предоставлением нашей стране финансовой помощи.
Речь идет о почти 20 миллиардах долларов финансовой помощи, которые получит Украина.
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Соответствующее решение министры финансов и руководители центральных банков G7 приняли на встрече в немецком Петерсберге, которая состоялась 18 – 20 мая.
Мы договорились о конкретных действиях по углублению многостороннего экономического сотрудничества и подчеркнули нашу приверженность общему ответу на захватническую войну России против Украины и нашей непреклонной поддержке Украины.
– говорится в совместном коммюнике G7.
По итогам встречи страны-члены G7 согласовали предоставление Украине 19,8 миллиарда долларов для поддержки государственных финансов. Кроме того, министры поздравили текущую работу в G7 и международных финансовых учреждениях по дальнейшему финансированию Украины, в частности, предложение Европейской комиссии по дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.
Дополнительная запланированная поддержка украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация составляет 3,4 миллиарда долларов.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину в течение всей этой войны и в дальнейшем и готовы делать больше, если потребуется. Мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы защитить ее макроэкономическую стабильность перед лицом вызовов, порожденных захватнической войной России, массовым разрушением критической инфраструктуры и нарушением традиционных судоходных маршрутов для украинского экспорта", – подчеркнули министры.Обратите внимание! К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина понесла значительные потери из-за войны в Украине. По предварительным оценкам, разрушения уже на 600 миллиардов долларов. А для поддержки экономики требуется 7 миллиардов долларов помощи ежемесячно.
Отметим, что Украина получает поддержку от других финансовых учреждений и стран. К примеру:
- 2 мая Украина получила дежурную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка. Размер этой помощи составляет 495 миллионов евро.
- Джо Байден сообщил, что США окажут Украине прямую финансовую помощь на сумму 500 миллионов долларов. Деньги поступят в наш бюджет в качестве грантовой помощи для обеспечения защищенных расходов, таких как пенсии, зарплаты и социальные выплаты.