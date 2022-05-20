G7 выделяет почти 20 миллиардов долларов помощи Украине

Страны группы G7 в очередной раз выразили поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии. Свою позицию они подкрепили конкретным шагом – предоставлением нашей стране финансовой помощи.

Речь идет о почти 20 миллиардах долларов финансовой помощи, которые получит Украина.

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Соответствующее решение министры финансов и руководители центральных банков G7 приняли на встрече в немецком Петерсберге, которая состоялась 18 – 20 мая.

Мы договорились о конкретных действиях по углублению многостороннего экономического сотрудничества и подчеркнули нашу приверженность общему ответу на захватническую войну России против Украины и нашей непреклонной поддержке Украины.

– говорится в совместном коммюнике G7.

По итогам встречи страны-члены G7 согласовали предоставление Украине 19,8 миллиарда долларов для поддержки государственных финансов. Кроме того, министры поздравили текущую работу в G7 и международных финансовых учреждениях по дальнейшему финансированию Украины, в частности, предложение Европейской комиссии по дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.

Дополнительная запланированная поддержка украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация составляет 3,4 миллиарда долларов.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в течение всей этой войны и в дальнейшем и готовы делать больше, если потребуется. Мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы защитить ее макроэкономическую стабильность перед лицом вызовов, порожденных захватнической войной России, массовым разрушением критической инфраструктуры и нарушением традиционных судоходных маршрутов для украинского экспорта", – подчеркнули министры.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина понесла значительные потери из-за войны в Украине. По предварительным оценкам, разрушения уже на 600 миллиардов долларов. А для поддержки экономики требуется 7 миллиардов долларов помощи ежемесячно.

Отметим, что Украина получает поддержку от других финансовых учреждений и стран. К примеру:

2 мая Украина получила дежурную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка. Размер этой помощи составляет 495 миллионов евро.

Джо Байден сообщил, что США окажут Украине прямую финансовую помощь на сумму 500 миллионов долларов. Деньги поступят в наш бюджет в качестве грантовой помощи для обеспечения защищенных расходов, таких как пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

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