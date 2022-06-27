G7 близка к договору об ограничении цен на российскую нефть

"Двойная цель лидеров G7 заключалась в том, чтобы прямо нацелиться на доходы Путина, особенно за счет энергии, а также свести к минимуму побочные эффекты и влияние на экономику G7 и остальной мир", - поделился официальный представитель на брифинге в кулуарах ежегодного саммита G7 .

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В издании Reuters отметили, что западные страны стремятся усилить давление на Россию, однако при этом не ускоряя уровень инфляции, от которой особенно страдает юг планеты. Ограничение цен может ударить по карману Кремля, фактически снизив цены на энергоносители.

Стремительная инфляция в мире

В США по результатам мая инфляция ускорилась до 8,6% в годовом исчислении. Это наибольший показатель с конца 1981 года.

В Еврозоне составила 7,5% годовых, из-за высоких цен на энергоносители и продукты.

В Украине, кстати, также ускорилась потребительская инфляция и в мае составила 18% годовых.

Лидеры G7 также возьмут на себя "беспрецедентное долгосрочное обязательство в области безопасности, чтобы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется", включая своевременное предоставление современного оружия, говорится в информационном бюллетене Белого дома.

Цены на нефть 27 июня

Перспектива еще большей нехватки нависшего на рынке предложения толкнула цену нефти вверх 27 июня. Согласно данным сайта Investing , нефтяные фьючерсы в 14:46 по киевскому времени выглядели так:

нефть Brent – почти 109,78 доллара за баррель (+0.62%),

– почти 109,78 доллара (+0.62%), нефть WTI - 108,03 доллара за баррель (+0.38%).

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