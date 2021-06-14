Почему нужен глобальный мировой налог

Во время саммита в Великобритании, страны G7 рассказали о важности налоговой системы, которая будет справедливой во всем мире. Именно поэтому они поддерживают историческое обязательство, принятое 5 июня.

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Мы продолжим дискуссию для достижения консенсуса по глобальной сделке со справедливым решением вопроса распределения налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога, который составляет не менее 15% в каждой конкретной страны,

– говорится в обращении.

Также страны G7 выразили надежду, касательно достижения договоренности на июльской встрече министров финансов и руководителей центральных банков G20. Благодаря этой договоренности будет сделан значительный шаг на пути к созданию более справедливой налоговой системы, которая будет отвечать 21 веку, считают представители стран G7.

Обратите внимание, что ранее министр финансов США Джанет Йеллен предлагала установить ставку на уровне 21%.

Ставка на корпоративную прибыль в мире

По данным Фонда налогообложения, средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. Европа имеет самый низкий региональный показатель – около 20%.

Страной, где действует одна из самых низких ставок на корпоративный налог, считается Ирландия – 12,5%. В стане расположены штаб-квартиры таких мировых техногигантов, как: Google, Facebook, Tripadvisor, AirBnB. В США, в настоящее время, ставка составляет 21%, однако Джо Байден планирует поднять ее до 28%.