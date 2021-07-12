Историческое соглашение

Сейчас 132 страны подписали программу, которая одобряет налоговый минимум на уровне 15%. Канцлер казны Великобритании Риши Сунак уже назвал соглашение историческим. В то же время, его коллега, министр финансов Франции Бруно Ле Майр отметил, что возврата назад не будет, а компании-гиганты теперь будут платить надлежащую долю налогов.

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Это налоговая революция, которая происходит раз в столетие,

– заявил Бруно Ле Майр.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), которая руководит переговорами по налогам , правительства ежегодно теряют от 100 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов из-за недополучения налогов. Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры G20 на саммите организации, который пройдет в Риме в октябре этого года, как сообщает издание Politico .

Почему решили ввести налоговый минимум

Так как в разных странах отличается ставка налогового минимума для корпораций, многие компании предпочитают вести бизнес в той стране, где налог будет самім низким. Министр финансов США Джанет Йеллен уже окрестила это "30-летней гонкой на выживание" . То есть компании могут создать местные филиалы в странах, имеющих относительно низкие ставки корпоративного налога, и декларировать там свою прибыль. Такая хитрость – вполне законна. Поэтому, корпорации платят только местную ставку налога, даже если прибыль в основном поступает от продаж, осуществленных в других местах.

Вызов для экономик различных стран вырос с ростом крупных технологических корпораций, таких как Amazon и Facebook.

На что направлено введение налогового минимума

Во-первых, введение 15% минимума будет направлено на то, чтобы заставить компании платить больше налогов в странах, где они продают свою продукцию или услуги, а не там, где они в конечном итоге декларируют свою прибыль.

Во-вторых, глобальная минимальная ставка налога поможет избежать того, чтобы страны подрывали экономику друг друга низкими ставками налогов.

Угроза для экономики Ирландии Введение минимальной ставки на уровне 15% несет не малую дальнейшую угрозу для экономики Ирландии. Все дело в том, что в стране эта ставка находится сейчас на уровне 12,5% и соответственно мировые корпорации предпочитают вести бизнес здесь. В Ирландии расположены штаб-квартиры таких компаний, как Google, Facebook, Tripadvisor, AirBnB и другие. Поэтому, после поднятия налога, некоторые компании могут перенести свои штаб-квартиры, а это снизит поступления в бюджет страны. Поступления от корпоративных налогов в Ирландии выросли с примерно 4 миллиардов евро (3,5 миллиарда фунтов стерлингов) в 2013 году до примерно 12 миллиардов евро (10,5 миллиарда фунтов стерлингов) в 2020 году. Как сообщает издание BBC News, Ирландия среди тех стран, которые еще не подписали соглашение.

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Какая ставка на корпоративный налог в мире

В США, в настоящее время, ставка составляет 21%, однако Джо Байден планирует поднять ее до 28%.

В Канаде ставка составляет 26,5%.

В Германии – 30%.

В Великобритании – 19%, однако правительство планирует повысить налог до 25%. Изменения планируются на 2023 год. Стоит отметить, что такое существенное повышение налога станет первым повышением для страны с 1970 года.

По данным Фонда налогообложения, средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. Европа имеет самый низкий региональный показатель – около 20%.