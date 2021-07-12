Историческое соглашение
Сейчас 132 страны подписали программу, которая одобряет налоговый минимум на уровне 15%. Канцлер казны Великобритании Риши Сунак уже назвал соглашение историческим. В то же время, его коллега, министр финансов Франции Бруно Ле Майр отметил, что возврата назад не будет, а компании-гиганты теперь будут платить надлежащую долю налогов.
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Это налоговая революция, которая происходит раз в столетие,
– заявил Бруно Ле Майр.
Почему решили ввести налоговый минимум
Так как в разных странах отличается ставка налогового минимума для корпораций, многие компании предпочитают вести бизнес в той стране, где налог будет самім низким. Министр финансов США Джанет Йеллен уже окрестила это "30-летней гонкой на выживание".
То есть компании могут создать местные филиалы в странах, имеющих относительно низкие ставки корпоративного налога, и декларировать там свою прибыль. Такая хитрость – вполне законна. Поэтому, корпорации платят только местную ставку налога, даже если прибыль в основном поступает от продаж, осуществленных в других местах.
Вызов для экономик различных стран вырос с ростом крупных технологических корпораций, таких как Amazon и Facebook.
На что направлено введение налогового минимума
- Во-первых, введение 15% минимума будет направлено на то, чтобы заставить компании платить больше налогов в странах, где они продают свою продукцию или услуги, а не там, где они в конечном итоге декларируют свою прибыль.
- Во-вторых, глобальная минимальная ставка налога поможет избежать того, чтобы страны подрывали экономику друг друга низкими ставками налогов.
Угроза для экономики Ирландии
Введение минимальной ставки на уровне 15% несет не малую дальнейшую угрозу для экономики Ирландии. Все дело в том, что в стране эта ставка находится сейчас на уровне 12,5% и соответственно мировые корпорации предпочитают вести бизнес здесь. В Ирландии расположены штаб-квартиры таких компаний, как Google, Facebook, Tripadvisor, AirBnB и другие.
Поэтому, после поднятия налога, некоторые компании могут перенести свои штаб-квартиры, а это снизит поступления в бюджет страны. Поступления от корпоративных налогов в Ирландии выросли с примерно 4 миллиардов евро (3,5 миллиарда фунтов стерлингов) в 2013 году до примерно 12 миллиардов евро (10,5 миллиарда фунтов стерлингов) в 2020 году.
Как сообщает издание BBC News, Ирландия среди тех стран, которые еще не подписали соглашение.
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Какая ставка на корпоративный налог в мире
- В США, в настоящее время, ставка составляет 21%, однако Джо Байден планирует поднять ее до 28%.
- В Канаде ставка составляет 26,5%.
- В Германии – 30%.
- В Великобритании – 19%, однако правительство планирует повысить налог до 25%. Изменения планируются на 2023 год. Стоит отметить, что такое существенное повышение налога станет первым повышением для страны с 1970 года.
Краткий ход событий
- Предложение США ввести мировой налоговый минимум. В середине весны этого года Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала установить ставку минимального налога на доходы компаний на уровне 21%.
- Реакция Всемирного банка на предложение США. В ответ на призывы представительницы Минфина США глава Всемирного банка Дэвид Малпасс сразу же выразил опасения по этому поводу. Поскольку такая высокая ставка может стать помехой для экономического развития бедных стран, мешая им привлекать инвестиции.
- Уменьшение размера ставки. 20 апреля Минфин США сообщил, что по результатам двухдневных встреч в рамках международных переговоров G20, была предложена ставка в размере не менее 15%.
- Лоббирование ставки на уровне 15% странами G7. В коммюнике саммита, который проходил в Великобритании и состоялся в начале июня, страны G7 отметили, что будут лоббировать установление мирового корпоративного налога на уровне 15% в июле. Также страны G7 выразили надежду, по достижению договоренности на июльской встрече министров финансов и руководителей центральных банков G20.
- Онлайн встреча стран G20 и 130 представителей разных стран. 1 июля 2021 года, по итогам встречи в онлайн формате, послы G20 и официальные представители 130 стран согласились с введением глобальной минимальной ставки корпоративного налога на доходы компаний на уровне 15%.