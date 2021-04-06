Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что стран Большой 20 скорее всего продлять мораторий на взыскание долгов и платежей на их обслуживание до конца 2021 года. В частности, больше всего этого ждут от США и Китая.

Замораживание долговых выплат

Дэвид Малпасс, который призвал продлить на один год инициативу о приостановлении обслуживания долга (DSSI), рассказал журналистам, что скорее всего страны Большой 20 согласятся продлить соглашение до конца 2021 года.

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Продолжение замораживания выплат по долгу до конца года сэкономит еще больше денег, которые страны могут использовать для борьбы с пандемией COVID-19 и поддержания своей экономики,

– отметил Малпасс.

Что известно о странах Большой 20 Страны Большой 20 (G20) – это международный форум, который объединяет крупнейшие экономики мира. На его членов приходится более 80% мирового ВВП, 75% мировой торговли и 60% населения планеты,

Члены G20: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Япония, Индия, Индонезия, Италия, Мексика, Россия, Южная Африка, Саудовская Аравия, Южная Корея, Турция, Великобритания, США, Европейский Союз и Испания, как постоянный гость. Страны Большой 20 (G20)это международный форум, который объединяет крупнейшие экономики мира. На его членов приходится более 80% мирового ВВП, 75% мировой торговли и 60% населения планеты, говорится на официальном сайте Члены G20: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Япония, Индия, Индонезия, Италия, Мексика, Россия, Южная Африка, Саудовская Аравия, Южная Корея, Турция, Великобритания, США, Европейский Союз и Испания, как постоянный гость.

Программа отсрочки для бедных стран

Во Всемирном банке уверены, что если страны Большой 20 согласятся отсрочить выплату долгов до конца 2021 года, то скорее всего такое продолжение будет "последним или окончательным" из предложенных. В совместном документе Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) отметили, что подобное решение может побудить страны перейти к более "постоянным решениям по поводу их долговых ситуаций".

В совместном документе учреждения отметили и то, что продолжение инициативы прекращения обслуживания долга (DSSI) может отсрочить "тяжелые, но необходимые решения о реструктуризации" для некоторых стран.

Напомним! Впервые подобная программа для бедных стран была реализована в ноябре прошлого года на фоне пандемии COVID-19. Тогда Большая 20 одобрила план продления замораживания официальных платежей по обслуживанию внешнего долга для беднейших стран мира к середине 2021 года.

Помощь от МВФ

Международный валютный фонд заявил, что он согласовал выделение третьего грантового транша для своих 28 беднейших членов для покрытия их выплат на обслуживание долга. С целью высвобождения средств этих стран в борьбе с COVID-19, 238 миллионов долларов направят до 15 октября на соответствующие выплаты.

Списание долгов бедных стран

Всемирный банк сообщил, что инициатива стран Большой 20 с приостановления обслуживания долга (DSSI) в 2020 году помогла странам отсрочить выплаты примерно на 5,7 миллиарда долларов. Отсрочка еще 7,3 миллиарда долларов долговых платежей ожидается до июня 2021 года. В общем, около 30 стран получат облегчения обслуживания долга.

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