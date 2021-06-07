В то же время предпосылок для такого роста нет. Об этом в эфире сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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Предпосылки для роста минимальной зарплаты
По его словам, просто так за несколько лет увеличить минимальную зарплату вдвое нельзя. Ведь в экономике за это время не происходит никаких особых изменений. Это означает просто популизм.
Планы более чем амбициозные. А предпосылок у нас, чтобы минимальная зарплата увеличивалась такими темпами, нет вообще,
– отметил Фурса.
Он отметил, для того, чтобы доходы росли, должны быть определенные предпосылки, ведь пенсии, минимальные зарплаты – это уже результат.
Сначала, как рассказал эксперт, создают условия, увеличивающие инвестиции. Они дают возможность для роста экономики. А она позволяет распределять больше денег, в частности увеличивать минимальную зарплату.
Фурса рассказал о росте минимальной зарплаты в Украине: смотрите видео
"Нельзя ставить телегу впереди лошади и увеличивать минимальную зарплату, надеясь, что это приведет к росту экономики, так это не работает", – отметил инвестиционный банкир.
Минимальная зарплата повлияет на рост цен и инфляцию
По словам Фурсы, фактически минимальная зарплата увеличится. Она будет ощутима на росте цен. Также это ускорит инфляцию.
В мировой инфляции и так есть определенные кризисные явления. А если мы добавляем туда еще "украинского привкуса", то только ускорим этот процесс. Это очень опасно,
– отметил Фурса.
Несмотря на это, он считает, что у Украины есть перспективы. Ведь начиная от 2016 года, в государстве постоянно растут доходы. "Если посмотреть реальную динамику реальных доходов, то мы значительно опережаем по этой динамике россиян", – добавил эксперт.
Минимальная зарплата в Украине: коротко
- Минимальная зарплата в Украине в 2024 году должна быть 7665 гривен. Об этом свидетельствует Бюджетная декларация на 2022 – 2024 годы, которую Кабмин одобрил 31 мая.
- Документ пока официально не обнародовали, но текст опубликовал советник председателя Счетной палаты Украины Виктор Мазярчук.
- Сейчас минимальная зарплата составляет 6000 гривен. Согласно госбюджету на 2021, с 1 декабря она увеличится до 6500 гривен.