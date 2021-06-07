В то же время предпосылок для такого роста нет. Об этом в эфире сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Предпосылки для роста минимальной зарплаты

По его словам, просто так за несколько лет увеличить минимальную зарплату вдвое нельзя. Ведь в экономике за это время не происходит никаких особых изменений. Это означает просто популизм.

Планы более чем амбициозные. А предпосылок у нас, чтобы минимальная зарплата увеличивалась такими темпами, нет вообще,

– отметил Фурса.

Он отметил, для того, чтобы доходы росли, должны быть определенные предпосылки, ведь пенсии, минимальные зарплаты – это уже результат.

Сначала, как рассказал эксперт, создают условия, увеличивающие инвестиции. Они дают возможность для роста экономики. А она позволяет распределять больше денег, в частности увеличивать минимальную зарплату.

Фурса рассказал о росте минимальной зарплаты в Украине: смотрите видео

"Нельзя ставить телегу впереди лошади и увеличивать минимальную зарплату, надеясь, что это приведет к росту экономики, так это не работает", – отметил инвестиционный банкир.

Минимальная зарплата повлияет на рост цен и инфляцию

По словам Фурсы, фактически минимальная зарплата увеличится. Она будет ощутима на росте цен. Также это ускорит инфляцию.

В мировой инфляции и так есть определенные кризисные явления. А если мы добавляем туда еще "украинского привкуса", то только ускорим этот процесс. Это очень опасно,

– отметил Фурса.

Несмотря на это, он считает, что у Украины есть перспективы. Ведь начиная от 2016 года, в государстве постоянно растут доходы. "Если посмотреть реальную динамику реальных доходов, то мы значительно опережаем по этой динамике россиян", – добавил эксперт.

Минимальная зарплата в Украине: коротко