Несмотря на это, для возобновления сотрудничества с МВФ – нынешних изменений недостаточно. Об этом в эфире сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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По его словам, остаются проблемы вокруг реформы корпоративного управления "Нафтогаза". Это первая проблема "отката" реформы.

Фурса рассказал о возобновлении работы Украины и МВФ

Так же, как отметил эксперт, нужно возобновить работу по Национальному антикоррупционному бюро расследований.

Выглядит так, что в этом (2021 – 24 канал) году мы вряд ли получим транш от МВФ. Летом НАБУ не проголосует, а когда затягивают до осени – начнется вопрос бюджета,

– отметил Фурса.

Однако Украина не останется без денег от международных партнеров. "Примерно в августе – сентябре мы получим от МВФ просто так 2,8 миллиарда долларов. Эта сумма решает все проблемы, которые мог бы иметь бюджет в этом году", – отметил инвестиционный банкир.

Фурса рассказал о сотрудничестве МВФ и Украины: смотрите видео

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