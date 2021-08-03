Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. МВФ разделит между всеми своими акционерами 650 миллиардов долларов. Украинская квота составляет как раз 2,7 миллиарда долларов.

К теме Подарок ко Дню независимости: МВФ окончательно утвердил 2,7 миллиарда для Украины

"Украинцы перемен не почувствуют, но для того, чтобы они их не почувствовали, нужны эти деньги", – отметил Фурса.

Денежный подарок от МВФ станет своего рода "зонтиком", который защитит Украину от финансовых проблем. Говорится прежде всего об отсутствии дополнительного давления на курс гривны, дефолта и нормальном функционировании госбюджета.

Подарок Украине МВФ делает второй раз

По словам инвестиционного банкира, это второй случай в истории Украины, когда она получила деньги от МВФ просто так. Впервые такая ситуация произошла в 2009 году, после мирового финансового кризиса. Тогда Украине дали почти 1 миллиард долларов.

Сейчас кризис больший, МВФ решил имитировать больше денег и украинская квота – 2,7 миллиарда долларов,

– отметил Фурса.

На что Украина потратит деньги от МВФ

Украина нечасто получает деньги в подарок, обычно берет в долг. Впрочем, все поступления извне направляют, как правило, на финансирование дефицита бюджета или на погашение внешнего долга.

"Украинские расходы больше, чем доходы. Эту разницу надо покрывать и это делают за счет заимствований", – пояснил Фурса.

Актуально Зеленский рассказал, куда потратят 2,7 миллиарда долларов от МВФ

Инвестиционный банкир отметил, что вероятно Украина использует большинство полученных средств именно на погашение долгов. Сентябрь всегда является пиковым месяцем по нагрузке внешнего долга. Полученная сумма как раз равна сумме, которую нужно погасить.

"Вместо того, чтобы занимать деньги и увеличивать свой государственный долг в сентябре, мы просто так получили деньги от МВФ и их не нужно будет возвращать", – резюмировал Фурса.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал о 2,7 миллиарда долларов от МВФ: смотрите видео