Владимир Зеленский хочет ввести механизм, по которому украинские дети будут получать деньги от использования и добычи недр до своего 18-летия. Но в Украине пока нет денег, чтобы финансировать эту идею.

Об этом в программе "Между прочим" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. И добавил, что такое предложение является абсолютным популизмом.

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Нет денег дополнительных, чтобы создавать какие-то суперфонды. Это просто невозможно,

– подчеркнул он.

По словам экономиста, этот механизм можно воплотить, когда "маленькое государство сидит на большой дырке, где много газа". Поэтому есть избыток ресурсов, которые можно распределять, а потом давать часть из них населению.

Однако в Украине совсем нет такого количества этих ресурсов.

"Когда правильно строятся все эти месторождения, все "капает" в бюджет, а оттуда – на расходы: пенсии, дороги и так далее", – отметил Сергей Фурса.

И подытожил, что эта идея является полным абсурдом и популизмом.

Справка. Владимир Зеленский 19 марта заявил об идее создания экономического паспорта. Говорится о том, что все рожденные в Украине дети будут получать деньги от использования и добычи недр Украины до совершеннолетия. В течение детства эта сумма будет накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И уже после получения совершеннолетия они смогут использовать их на получение высшего образования.

Ни один банк не давал кредиты под месторождения в Украине, – Фурса

Инвестиционный банкир также поддержал решение Совета нацбезопасности и обороны по проверке всех украинских недр. 19 марта Алексей Данилов сообщил, что власти намерены проверить, кому принадлежат национальные недра и как эти люди получили лицензии на право ими пользоваться.

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Он вспомнил, что последнее заседание СНБО касалось именно большого перечня лицензий на месторождения. Они были мертвы и не разрабатывались, ведь у них был слишком "кровавый след".

И объяснил, чтобы разрабатывать эти месторождения, необходимо:

инвестиции;

привлечение западных технологий;

брать кредиты от западных или украинских банков.

Ни один банк не давал кредиты под эти месторождения, никакой иностранный инвестор не зашел бы туда из-за слишком "кровавой истории". Никто бы не стал играть в эти игры,

– подытожил Сергей Фурса.