Для США отношения с Германией важнее, чем остановка "Северного потока-2", – Фурса

Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли. В то же время даже она может не решить вопрос "Северного потока-2".

Однако позиции Украины и администрации президента США по российскому газону похожи. Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Соединенные Штаты Америки долго противодействовали "Северному потоку-2" исходя из своих экономических интересов. По словам Сергея Фурсы, они желают быть поставщиками газа в Европу.

Однако для США взаимоотношения с Германией более важны, чем остановка "Северного потока-2". И Зеленский не сможет на это повлиять, даже если бы он хотел,

– считает инвестиционный банкир.

Влияние Украины на вопрос "Северного потока-2"

Справка. Соединенные Штаты и Германия намерены заключить соглашение по газопроводу "Северный поток-2".

Украина может демонстрировать неуклонную приверженность общим ценностям НАТО, США и Германии, что касается реформ в частности. То есть сейчас реформы являются так называемым средством влияния.

"Если мы будем "чемпионами по реформам", то дальше американцам будет трудно отказывать нам в чем-то, мы будем апеллировать к общественному мнению и конгрессменам. Пока у нас нет возможностей спекулировать на этой теме", – сказал Сергей Фурса.

Фурса о заявлениях вокруг "Северного потока-2": смотрите видео 24 канала

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