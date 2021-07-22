Для США отношения с Германией важнее, чем остановка "Северного потока-2", – Фурса

22 июля 2021 , 03:48
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Источник:

24 канал

Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли. В то же время даже она может не решить вопрос "Северного потока-2".

Однако позиции Украины и администрации президента США по российскому газону похожи. Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Соединенные Штаты Америки долго противодействовали "Северному потоку-2" исходя из своих экономических интересов. По словам Сергея Фурсы, они желают быть поставщиками газа в Европу.

Однако для США взаимоотношения с Германией более важны, чем остановка "Северного потока-2". И Зеленский не сможет на это повлиять, даже если бы он хотел,
– считает инвестиционный банкир.

Справка. Соединенные Штаты и Германия намерены заключить соглашение по газопроводу "Северный поток-2".

Влияние Украины на вопрос "Северного потока-2"

Украина может демонстрировать неуклонную приверженность общим ценностям НАТО, США и Германии, что касается реформ в частности. То есть сейчас реформы являются так называемым средством влияния.

"Если мы будем "чемпионами по реформам", то дальше американцам будет трудно отказывать нам в чем-то, мы будем апеллировать к общественному мнению и конгрессменам. Пока у нас нет возможностей спекулировать на этой теме", – сказал Сергей Фурса.

Фурса о заявлениях вокруг "Северного потока-2": смотрите видео 24 канала

Что известно о соглашении США и Германии

  • В соглашении по "Северному потоку-2", которое США и Германия намерены заключить, Украине якобы предложат компенсацию.
  • В то же время в правительстве Германии отметили, что не хотят, чтобы украинцы остались без доходов в госбюджет из-за трубопровода России.
  • На встрече 12 июля Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель. Тогда канцлер Германии заверила, что даже если строительство газопровода завершат – Украина остается транзитной страной для газа.
Автор: Жанна Клименко