Для США отношения с Германией важнее, чем остановка "Северного потока-2", – Фурса
Источник:24 канал
Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли. В то же время даже она может не решить вопрос "Северного потока-2".
Однако позиции Украины и администрации президента США по российскому газону похожи. Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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Соединенные Штаты Америки долго противодействовали "Северному потоку-2" исходя из своих экономических интересов. По словам Сергея Фурсы, они желают быть поставщиками газа в Европу.
Однако для США взаимоотношения с Германией более важны, чем остановка "Северного потока-2". И Зеленский не сможет на это повлиять, даже если бы он хотел,
– считает инвестиционный банкир.
Влияние Украины на вопрос "Северного потока-2"
Украина может демонстрировать неуклонную приверженность общим ценностям НАТО, США и Германии, что касается реформ в частности. То есть сейчас реформы являются так называемым средством влияния.
"Если мы будем "чемпионами по реформам", то дальше американцам будет трудно отказывать нам в чем-то, мы будем апеллировать к общественному мнению и конгрессменам. Пока у нас нет возможностей спекулировать на этой теме", – сказал Сергей Фурса.
Фурса о заявлениях вокруг "Северного потока-2": смотрите видео 24 канала
Что известно о соглашении США и Германии
- В соглашении по "Северному потоку-2", которое США и Германия намерены заключить, Украине якобы предложат компенсацию.
- В то же время в правительстве Германии отметили, что не хотят, чтобы украинцы остались без доходов в госбюджет из-за трубопровода России.
- На встрече 12 июля Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель. Тогда канцлер Германии заверила, что даже если строительство газопровода завершат – Украина остается транзитной страной для газа.