ФСБ убедила центральный банк России выступить за полный запрет криптовалюты, – Bloomberg

Центральный банк России может выступить за полный запрет криптовалюты. Так оппозицию и "иностранных агентов" хотят лишить финансирования.

Россиянам запретят пользоваться криптовалютами

Пойти на такой шаг банк убедила ФСБ. Об этом американское издание сообщило со ссылкой на собственные источники.

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ФСБ лоббировала этот запрет, поскольку платежи в криптовалютах трудно отслеживать. Россияне все чаще используют их для пожертвований в пользу так называемых "нежелательных организаций".

Отметим, центральный банк и ФСБ не прокомментировали журналистам эту информацию.

Финансирование оппозиции – незначительная часть "пирога", который оценивают в 7 триллионов рублей. Однако ФСБ обеспокоена нарастающим масштабом этой проблемы,

– подчеркнуло издание.

Как в России функционируют криптовалюты

Согласно законам России, покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам не запрещено. Однако россияне не могут пользоваться ею, как средством платежа внутри страны. Поэтому криптовалюту можно покупать в 2 случаях:

когда физические лица, которые используя счет в российском банке, покупают криптовалюту непосредственно через криптобиржи, работающие за рубежом, криптообменники или онлайн-кошельки;

когда российские финансовые компании предлагают инвесторам купить финансовые продукты, где базовым активом являются криптовалюты.

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Центральный банк России уже длительное время выступает за запрет криптовалют. В декабре глава банка Эльвира Набиуллина заявила, что скептически относится к криптовалютам. Мол, их часто используют для нелегальных операций криминального характера. Поэтому российской финансовой инфраструктуре якобы лучше не пользоваться криптовалютой.