Франция, возможно, зарегистрировала самый высокий экономический рост за полвека – СМИ

Во Франции экономика выросла до рекордных 7% по результатам 2021 года. СМИ уже отметили, что страна не достигала такого уровня ВВП в течение 52 лет.

Рекордный рост ВВП Франции

Согласно предварительным оценкам Национального института статистики и экономических исследований Insee, ВВП Франции вырос на 7% в течение 2021 года. Утратив впервые со времен второй мировой войны 8% ВВП в 2020 году, экономический рост Франции возобновился чудесным образом в 2021 году, подчеркнула газета Le Figaro.

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ВВП вырос лучше прогноза

Примечательно, что аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,5%, сообщает Trading Economics. Однако по результатам последнего квартала 2021 года ВВП вырос на 0,7% против предыдущих трех, согласно данным Insee.

В декабре прошлого года Insee прогнозировала рост экономики по результатам 2021 года на уровне 6,7%. Это также примерно соответствовало прогнозу Банка Франции в 6,25% и подтверждало способность французской экономики вернуться к концу 2021 года, то есть к уровню экономической активности, который был до пандемии.

Следует отметить, что правительство не пересматривало свой собственный прогноз относительно уровня ВВП в 6,25%, однако министр экономики и финансов Брюно Ле Мер предполагал, что эта цифра может быть превышена.

Несмотря на рекордный рост уровня ВВП, Франция потратила в прошлом году более 60 миллиардов евро, что привело к дефициту государственного бюджета около 7% и государственного долга в размере около 113%.