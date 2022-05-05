Франция увеличит общую помощь Украине до 2 миллиардов долларов

Франция выделит дополнительные 300 миллионов долларов Украине. Таким образом, суммарная помощь уже достигла 2 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в видеообращении к международной донорской конференции в Варшаве. Он подчеркнул, что Украине необходима дальнейшая поддержка.

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Гуманитарные потребности населения и экономическая ситуация в стране требуют новых усилий со стороны международного сообщества, удовлетворяющих потребности, связанные с разрушением гражданской инфраструктуры,

– сказал Макрон.

Что известно о донорской конференции

Инициатором конференции стал президент Владимир Зеленский.

Она призвана помочь Украине преодолеть экономические и гуманитарные последствия войны России против Украины.

Конференцию принимают Польша и Швеция в сотрудничестве с главами Европейской комиссии и Европейского совета.

В рамках конференции страны-доноры собрали уже 6,5 миллиарда долларов.

На конференции выступил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что необходимо предоставить Украине статус кандидата ЕС по специальной упрощенной процедуре во время войны.

Президент добавил, что это станет мощным ответом России, для которой война в Украине планировалась, как прелюдия к удару по всей Европе. Также Зеленский подчеркнул, что эта конференция – доказательство того, что Украина, Европа и весь свободный мир сейчас находятся на пути к общей победе.

Детальнее – выступление Зеленского перед донорами: смотрите видео