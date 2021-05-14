Экономическое партнерство

Французский чиновник прибыл в Украину, чтобы подписать 13 мая 2021 года четыре стратегических межправительственные соглашения.

Стоит ознакомиться Вода, энергетика, транспорт Ле Мэр рассказал о важности Украины как партнера для Франции

Сегодня – важный день для наших двух стран: мы только что подписали 4 межправительственные соглашения на общую сумму 1,3 миллиарда евро. Все эти 4 проекты получат мощную финансовую поддержку от Французского государства,

– рассказал Ле Мэр.

После подписания соглашений Ле Мэр отметил, что Украина и Франция имею много общего между собой, в частности:

В обеих странах важной частью экономики является сельское хозяйство.

Также Франция, как и Украина – мощное индустриальное государство.

Обе страны заботятся об своей энергонезависимости, в частности, благодаря атомной энергетике.

Франция является действительным экономическим партнером и настоящим союзником Украины. Мы хотим развивать наши связи,

– отметил Ле Мер.

Заключенные соглашения между Украиной и Францией предусматривают реализацию таких проектов:

поставки 130 электровозов компанией "Альстом" на сумму до 900 миллионов евро;

поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 миллионов евро;

улучшение водоснабжения в Луганской области и улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 миллионов евро.

Обратите внимание Франция против вмешательства в энергетическую политику ЕС, – Ле Мэр о "Северном потоке-2"