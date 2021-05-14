Экономическое партнерство
Французский чиновник прибыл в Украину, чтобы подписать 13 мая 2021 года четыре стратегических межправительственные соглашения.
Стоит ознакомиться Вода, энергетика, транспорт Ле Мэр рассказал о важности Украины как партнера для Франции
Сегодня – важный день для наших двух стран: мы только что подписали 4 межправительственные соглашения на общую сумму 1,3 миллиарда евро. Все эти 4 проекты получат мощную финансовую поддержку от Французского государства,
– рассказал Ле Мэр.
После подписания соглашений Ле Мэр отметил, что Украина и Франция имею много общего между собой, в частности:
- В обеих странах важной частью экономики является сельское хозяйство.
- Также Франция, как и Украина – мощное индустриальное государство.
- Обе страны заботятся об своей энергонезависимости, в частности, благодаря атомной энергетике.
Франция является действительным экономическим партнером и настоящим союзником Украины. Мы хотим развивать наши связи,
– отметил Ле Мер.
Заключенные соглашения между Украиной и Францией предусматривают реализацию таких проектов:
- поставки 130 электровозов компанией "Альстом" на сумму до 900 миллионов евро;
- поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 миллионов евро;
- улучшение водоснабжения в Луганской области и улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 миллионов евро.
Обратите внимание Франция против вмешательства в энергетическую политику ЕС, – Ле Мэр о "Северном потоке-2"
Что известно о Брюно Ле Мэре
Брюно Ле Мэр – нынешний министр экономики, финансов и восстановления Франции.
В 2006 году стал руководителем аппарата премьер-министра Доминика де Вельпена. В течение трех лет занимал должность Государственного секретаря Европейских дел в правительстве Франсуа Фийон. В 2012 году был повторно избран депутатом и безуспешно баллотировался на пост главы Союза за народное движение Европы против Николя Саркози. Также был кандидатом в Президенты Франции от республиканцев в 2016 году.