Франция готова запретить импорт российской нефти

Новые преступления России против Украины заставляют Европу пересматривать свое отношение к экономическим отношениям со страной-агрессором. Нефтяное эмбарго с каждым днем становится более реальным.

Так, Франция готова "идти дальше" и запретить импорт российской нефти. Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

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Реакция Франции на обстрел Краматорска

Ле Мэр назвал обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске "резней" и призвал привлечь к ответственности всех виновных за эти преступления. Отметим, что в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 50 человек, в том числе 5 детей. Также десятки людей имеют серьезные травмы.

Во Франции считают, что запрет на нефть "изменит игру". Но, как отметил Ле Мэр, для введения более строгих санкций по энергетике нужно единство в Европе.

Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть. И я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены именно на вопросе запрета российской нефти,

– сказал он.

Министр подчеркнул, что нынешние санкции ЕС против России очень эффективны и самые серьезные за всю историю ЕС.

Зависима ли Франция от российской нефти

По данным Международного энергетического агентства, в ноябре 2021 года Франция импортировала 233 тысяч баррелей российской нефти в сутки. Это составило 13% всего нефтяного импорта страны, так что Франция может позволить себе отказаться от российской нефти.

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