ФЛП смогут получить 8000 гривен помощи с 14 по 21 декабря
Украинский бизнес и наемные работники смогут получить по 8000 гривен помощи от государства. Это можно будет сделать через приложение "Дия" с 14 по 21 декабря.
Единовременное пособие будет выплачиваться ФЛП и наемным работникам. Об этом сообщили на сайте Министерства цифровой трансформации.
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11 декабря стартует бета-тестирование этой услуги в приложении "Дия". А уже 14 декабря функция будет доступна для пользователей приложения. Кроме того, оформить помощь можно будет на едином портале государственных услуг "Дия".
Как получить помощь через приложение "Дия"
- Чтобы оформить помощь через приложение, нужно зайти в раздел "Услуги" и заполнить заявление.
- Деньги будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года.
- Для этого нужно указать IBAN своего личного гривневого счета.
Помощь могут получить наемные работники при нескольких условиях:
- основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;
- организация насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года;
- средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 000 гривен в месяц за третий квартал;
- наемный работник не работает по совместительству в организации.
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Ранее вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые направлены на поддержку бизнеса на время карантина. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.
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