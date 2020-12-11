Украинский бизнес и наемные работники смогут получить по 8000 гривен помощи от государства. Это можно будет сделать через приложение "Дия" с 14 по 21 декабря.

Единовременное пособие будет выплачиваться ФЛП и наемным работникам. Об этом сообщили на сайте Министерства цифровой трансформации.

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11 декабря стартует бета-тестирование этой услуги в приложении "Дия". А уже 14 декабря функция будет доступна для пользователей приложения. Кроме того, оформить помощь можно будет на едином портале государственных услуг "Дия".

Как получить помощь через приложение "Дия"

Чтобы оформить помощь через приложение, нужно зайти в раздел "Услуги" и заполнить заявление.

Деньги будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года.

Для этого нужно указать IBAN своего личного гривневого счета.

Помощь могут получить наемные работники при нескольких условиях:

основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;

организация насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года;

средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 000 гривен в месяц за третий квартал;

наемный работник не работает по совместительству в организации.

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Ранее вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые направлены на поддержку бизнеса на время карантина. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.

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