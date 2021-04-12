ФЛП смогут оплатить налоги и подать декларацию через приложение "Дия". Это будет возможно из-за появления в приложения новой услуги для украинских предпринимателей.

Это – продолжение формирования цифрового государства. Такое заявление сделал на онлайн-брифинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Новые возможности для формирования цифрового государства

По его словам, сейчас почти половина всех зарегистрированных ФЛП – онлайн. Отныне они смогут оплатить налоги и подать декларацию через "Дию".

Это открывает новые возможности для цифровизации услуг, связанных с бизнесом,

– ударения Федеров.

Он отметил, что следующим шагом будет запуск электронной подписи в "Дие". Ее представлят на саммите, который состоится уже скоро.

Налоговая служба – надежный партнер

"У нас есть надежный и эффективный партнер – это Налоговая служба. У нас есть общие проекты, которые мы реализовали вместе. Следующий проект – это уплата налогов для ФЛП, которые находятся на упрощенной системе и подача деклараций в приложении", – рассказал министр.

Он отметил, что совместно нашли оптимальный подход, как это делать в "несколько кликов", чтобы каждый предприниматель не забывал об уплате налогов. Поэтому ФЛП будут получать уведомление, в котором говориться о сроках уплаты.

Еще одна особенность – не нужно будет заполнять ту информацию, которая и так есть в реестрах. В то же время остается возможность платить и в самой Налоговой, как было и до этого.