Формирования цифрового государства: ФЛП смогут платить налоги через Дию
ФЛП смогут оплатить налоги и подать декларацию через приложение "Дия". Это будет возможно из-за появления в приложения новой услуги для украинских предпринимателей.
Источник:24 канал
Это – продолжение формирования цифрового государства. Такое заявление сделал на онлайн-брифинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Новые возможности для формирования цифрового государства
По его словам, сейчас почти половина всех зарегистрированных ФЛП – онлайн. Отныне они смогут оплатить налоги и подать декларацию через "Дию".
Это открывает новые возможности для цифровизации услуг, связанных с бизнесом,
– ударения Федеров.
Он отметил, что следующим шагом будет запуск электронной подписи в "Дие". Ее представлят на саммите, который состоится уже скоро.
Налоговая служба – надежный партнер
"У нас есть надежный и эффективный партнер – это Налоговая служба. У нас есть общие проекты, которые мы реализовали вместе. Следующий проект – это уплата налогов для ФЛП, которые находятся на упрощенной системе и подача деклараций в приложении", – рассказал министр.
Он отметил, что совместно нашли оптимальный подход, как это делать в "несколько кликов", чтобы каждый предприниматель не забывал об уплате налогов. Поэтому ФЛП будут получать уведомление, в котором говориться о сроках уплаты.
Еще одна особенность – не нужно будет заполнять ту информацию, которая и так есть в реестрах. В то же время остается возможность платить и в самой Налоговой, как было и до этого.
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