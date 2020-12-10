Предприниматели, чей бизнес пострадал во время карантина, получат 8 тысяч гривен помощи от государства. Соответствующий закон вступил в силу 10 декабря.

9 декабря закон №4429 уже обнародовали в издании "Голос Украины". Об этом сообщает 24 канал. Больше об этом 8 тысяч – это мало, но реалистично, – в "Слуге народа" прокомментировали поддержку бизнеса Что предусматривает закон Единовременное денежное пособие получат застрахованные люди, потерявшие часть дохода из-за карантина.

Помощь также получит бизнес для сохранения рабочих мест наемных работников.

Предусмотрена также компенсация расходов за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В течение карантина и в течение 6 месяцев после его окончания, государственную поддержку получат предприниматели сферы общественного питания.

Для бизнеса, который приостановил работу из-за карантина, на месяц продлят действие договоров аренды государственного и коммунального имущества.

Закон отменяет взимание платы за аренду государственного и коммунального имущества на период карантина.

на период карантина. Лицензии на розничную торговлю алкоголем во время карантина и после его окончания аннулировать не будут , если предприниматель не внес очередной платеж.

, если предприниматель не внес очередной платеж. В страховой стаж будут включать период, в течение которого лицо получало пособие из-за безработицы во время карантина. Как получить помощь Условия для наемных работников: основной вид деятельности их работодателя по состоянию на 31 октября 2020 года соответствует перечню Кабмина тех, чья работа была остановлена;

за 3 квартал 2020 года работодатель начислял ЕСВ;

средняя зарплата составляет не более 30 тысяч гривен;

не работают по совместительству. Условия для ФЛП: регистрация более 3 месяцев;

в 2020 году уплатили ЕСВ за себя, не менее чем за 3 месяца;

основной вид деятельности по состоянию на 31 октября соответствует правительственному перечню тех, чья работа была остановлена;

если они не являются ФЛП и работником одновременно.