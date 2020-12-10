ФЛП получат по 8 тысяч гривен: закон вступил в силу
Предприниматели, чей бизнес пострадал во время карантина, получат 8 тысяч гривен помощи от государства. Соответствующий закон вступил в силу 10 декабря.
9 декабря закон №4429 уже обнародовали в издании "Голос Украины". Об этом сообщает 24 канал.
Больше об этом 8 тысяч – это мало, но реалистично, – в "Слуге народа" прокомментировали поддержку бизнеса
Что предусматривает закон
- Единовременное денежное пособие получат застрахованные люди, потерявшие часть дохода из-за карантина.
- Помощь также получит бизнес для сохранения рабочих мест наемных работников.
- Предусмотрена также компенсация расходов за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- В течение карантина и в течение 6 месяцев после его окончания, государственную поддержку получат предприниматели сферы общественного питания.
- Для бизнеса, который приостановил работу из-за карантина, на месяц продлят действие договоров аренды государственного и коммунального имущества.
- Закон отменяет взимание платы за аренду государственного и коммунального имущества на период карантина.
- Лицензии на розничную торговлю алкоголем во время карантина и после его окончания аннулировать не будут, если предприниматель не внес очередной платеж.
- В страховой стаж будут включать период, в течение которого лицо получало пособие из-за безработицы во время карантина.
Как получить помощь
Условия для наемных работников:
- основной вид деятельности их работодателя по состоянию на 31 октября 2020 года соответствует перечню Кабмина тех, чья работа была остановлена;
- за 3 квартал 2020 года работодатель начислял ЕСВ;
- средняя зарплата составляет не более 30 тысяч гривен;
- не работают по совместительству.
Условия для ФЛП:
- регистрация более 3 месяцев;
- в 2020 году уплатили ЕСВ за себя, не менее чем за 3 месяца;
- основной вид деятельности по состоянию на 31 октября соответствует правительственному перечню тех, чья работа была остановлена;
- если они не являются ФЛП и работником одновременно.
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