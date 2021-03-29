Марина Лазебная заявила, что при выходе на пенсию ФЛП смогут рассчитывать только на минимальные выплаты. Однако и для них потребуется определенный стаж.

Об этом министр социальной политики заявила в интервью изданию. По словам Лазебной, большинство ФЛП платят взносы с минимальной зарплаты, поэтому их пенсия будет соответствующей.

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Какими будут пенсии ФЛП

Большинство ФЛП могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой – ФЛП платят минимум, просто "покупая" себе стаж",

– заявила Лазебная.

Министр добавила, что для физлиц-предпринимателей накопительную пенсионную систему нужно сделать обязательной. Однако уточнила, что сейчас в депутатском законопроекте, с которым работает Минсоцполитики, речь идет о том, что ФЛП будут участвовать в накопительном уровне добровольно.

"Возможно, нужно было посмотреть на опыт других стран, когда для таких категорий солидарной системы нет, но есть обязательная накопительная. Мы понимаем, что для ФЛП может быть слишком большой двойная нагрузка", – отметила глава ведомства.

И добавила, что с физическими лицами-предпринимателями должен быть диалог.