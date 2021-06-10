"Радуемся вместе с вами": ФЛП выплатили карантинные 8 тысяч

Карантинные выплаты в размере 8 тысяч гривен получили все ФЛП, которые подали соответствующую заявку. В целом выплатили 2 703 568 гривен помощи.
Успешно удалось реализовать 337 946 заявок. Пресс-служба сервиса "Дия" подчеркнула, что радуется вместе с людьми, которым удалось получить помощь.
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Новость, которую все так ждали. Выплаты ФЛП в размере 8000 грн от ПФУ завершены. Радуемся вместе с вами,
– говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленский контролировал вопрос выплат карантинных компенсаций ФЛП и работникам малых предприятий. Украинский лидер поручил премьер-министру Денису Шмыгалю определить четкие сроки выплаты финансовой помощи.
Выплаты для ФЛП: главное
- Весной 2021 года в Украине ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, в стране ужесточили карантин. Тогда Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет Министров Украины планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен.
- Это не впервые ФЛП получали материальную помощь из-за карантина. В частности, еще в декабре 2020 года предприниматели-ФЛП имели возможность получить по 8 тысяч гривен помощи от государства.