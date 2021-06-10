Успешно удалось реализовать 337 946 заявок. Пресс-служба сервиса "Дия" подчеркнула, что радуется вместе с людьми, которым удалось получить помощь.

Заметьте С 2023 года: ФЛП получили право заниматься гостиничным бизнесом

​​Новость, которую все так ждали. Выплаты ФЛП в размере 8000 грн от ПФУ завершены. Радуемся вместе с вами,

– говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский контролировал вопрос выплат карантинных компенсаций ФЛП и работникам малых предприятий. Украинский лидер поручил премьер-министру Денису Шмыгалю определить четкие сроки выплаты финансовой помощи.

Выплаты для ФЛП: главное