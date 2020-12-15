Нацбанк упростил ведение кассовых операций для ФЛП. Дело в том, что с 15 декабря вступает в силу постановление Правления НБУ, которое упрощает ведение кассовых операций в гривне из-за отмены книги учета доходов для предпринимателей.

Постановление предусматривает, что ФЛП – плательщики единого налога I и II групп и плательщики единого налога III группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, будут вести учет в произвольной форме – бумажной или электронной, помесячно отражая полученные доходы. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на соответствующее постановление.

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Поскольку действующее положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют ФЛП для учета наличности, Национальный банк привел его в соответствие с требованиями этого закона,

- говорится в заявлении НБУ.

Подпункты, касающиеся упрощения учета ФЛП, вступают в силу с 1 января 2021 года.





Постановление НБУ / Скриншоты документа

Также урегулирован вопрос относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки металлолома и операций с металлоломом за наличные средства, согласно нормам законодательства.