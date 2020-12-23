ФЛП начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен: сколько людей уже получили деньги
Пенсионный фонд начал выплачивать единовременную материальную помощь ФЛП и наемным работникам. С 22 декабря помощь получили уже более 280 тысяч человек.
Выплата составляет 8000 гривен и осуществляется тем, кто уже подал заявки. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
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В ведомстве пояснили, что Пенсионный фонд уже профинансировал 280,3 тысячи человек. Всего в ведомство поступило более 1 миллиона заявок.
Планируется, что все ФЛП и наемные работники должны получить карантинную помощь до 8 января.
В каких областях подали заявки / Фото Опендатабот
Что известно о карантинной помощи ФЛП
- В Украине ввели 3 программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина.
- Одна из программ – это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФЛП тех видов деятельности, которые пострадали от карантина.
- Для того, чтобы получить помощь, нужно подать заявку через портал "Дия" до 31 декабря.
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