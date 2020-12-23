Пенсионный фонд начал выплачивать единовременную материальную помощь ФЛП и наемным работникам. С 22 декабря помощь получили уже более 280 тысяч человек.

Выплата составляет 8000 гривен и осуществляется тем, кто уже подал заявки. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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В ведомстве пояснили, что Пенсионный фонд уже профинансировал 280,3 тысячи человек. Всего в ведомство поступило более 1 миллиона заявок.

Планируется, что все ФЛП и наемные работники должны получить карантинную помощь до 8 января.

В каких областях подали заявки / Фото Опендатабот

Что известно о карантинной помощи ФЛП

В Украине ввели 3 программы выплат бизнесу , который пострадал из-за введения карантина.

, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ – это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФЛП тех видов деятельности, которые пострадали от карантина.

наемным работникам и ФЛП тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Для того, чтобы получить помощь, нужно подать заявку через портал "Дия" до 31 декабря.

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