На фоне обострения на Донбассе Россия уменьшает транзит газа через Украину
Российский "Газпром" постепенно уменьшает транзит газа через Украину. А все потому, что после запуска газопровода "Турецкий поток" газ в Турцию, Грецию и Болгарию полностью пошел по новым трубам.
Источник:фейсбук Сергея Макогона
А с 1 апреля еще и Румыния получает газ из Болгарии через "Турецкий поток". Об этом написал в фейсбуке глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Газа через Украину транспортируют все меньше
Глава "Оператора ГТС Украины" отметил следующие факты:
- После запуска "Турецкого потока" на южном направлении транзит газа через Украину идет только в Молдову.
- Транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы.
- А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии.
Постепенно "Газпром" уменьшает транзит через Украину,
– подчеркнул Сергей Макогон.
По мнению Макогона, если вторую ветку "Турецкого потока" завершат, то "Газпром" будет поставлять свой газ и в Венгрию вне ГТС Украины.
Для Украины это означает дополнительную потерю 10 – 12 миллиардов кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Транзит газа через Украину – это не только значительный доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины,
– подытожил руководитель "Оператора ГТС Украины".
Заметим, 5 марта в ООО "Оператор ГТС Украины" сообщали, что транзит газа через Украину в Европу уменьшился: в феврале он составил 2,9 миллиарда кубометров, что на 25% меньше, чем в январе.
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