Российский "Газпром" постепенно уменьшает транзит газа через Украину. А все потому, что после запуска газопровода "Турецкий поток" газ в Турцию, Грецию и Болгарию полностью пошел по новым трубам.

А с 1 апреля еще и Румыния получает газ из Болгарии через "Турецкий поток". Об этом написал в фейсбуке глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Газа через Украину транспортируют все меньше

Глава "Оператора ГТС Украины" отметил следующие факты:

После запуска "Турецкого потока" на южном направлении транзит газа через Украину идет только в Молдову.

Транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы.

А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии.

Постепенно "Газпром" уменьшает транзит через Украину,

– подчеркнул Сергей Макогон.

Напомним, первая ветвь "Турецкого потока" официально начала работать 8 января 2020, а вторую (ее еще называют "Балканским потоком") понемногу начали запускать с декабря 2020 – января 2021.



Все эти газотранспортные системы нужны России, чтобы поставлять свой газ в Европу без привлечения украинской ГТС.

По мнению Макогона, если вторую ветку "Турецкого потока" завершат, то "Газпром" будет поставлять свой газ и в Венгрию вне ГТС Украины.

Для Украины это означает дополнительную потерю 10 – 12 миллиардов кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Транзит газа через Украину – это не только значительный доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины,

– подытожил руководитель "Оператора ГТС Украины".

Заметим, 5 марта в ООО "Оператор ГТС Украины" сообщали , что транзит газа через Украину в Европу уменьшился: в феврале он составил 2,9 миллиарда кубометров, что на 25% меньше, чем в январе.

А пока транзит газа из России в Европу через Украину уменьшается, Кремль: Массово перебрасывает к границе с Украиной военную технику.

Распространяет жуткие фейки о Вооруженных силах Украины.

И постоянно создает напряжение на Донбассе.