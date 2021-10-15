По словам представителей АГКУ, инициатива властей по получению газа от частных добывающих компаний по себе стоимостью противоречит закону "О рынке природного газа" и либерализации рынка.
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Бюджет может потерять до 10 миллиардов гривен
В Ассоциации убеждены, что искусственное регулирование цен на газ будет иметь негативные последствия для украинской экономики. Свою позицию представители газодобывающих компаний объясняют тем, что это сократит инвестиции в разработку новых месторождений и бурение новых скважин. Соответственно, по мнению членов АГКУ, это приведет к сокращению рабочих мест. Соответственно снизится и сумма доходов местных и государственного бюджетов. По подсчетам Ассоциации, она станет меньше на 10 миллиард гривен.
Кроме того, в АГКУ заявили, что нынешние добычи газа могут стать рекордными для Украины – 5 миллиардов кубометров. Однако остановка инвестиций сократит собственную добычу. По словам представителей Ассоциации это ослабит энергетическую независимость Украины.
Остановка инвестиционной деятельности приведет к ежегодному падению газодобычи частными газодобытчиками на 10%, что в свою очередь потребует увеличения поставок в Украину импортного газа. Это ослабит энергетическую безопасность Украины, особенно, учитывая, запуск Северного потока-2 и риск сокращения или даже полного прекращения транзита российского газа через нашу страну,
– говорится в заявлении.
Поэтому в Ассоциации отметили, что готовы к диалогу с властью для обсуждения любых изменений в законах и работе рынка газа.
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