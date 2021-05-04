Об этом, комментируя возможности приватизации для турецких инвесторов в Украине, рассказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Он добавил, что одним из приоритетов правительства является снижение участия государства в экономике и привлечения инвесторов.

К теме Украина получила первый миллиард от приватизации в 2021 году

Сенниченко объяснил, что сейчас речь идет о работе предприятий в сферах недвижимости, сельского хозяйства или производства промышленного оборудования.

Глава Фонда госимущества отметил, что турецкие предприниматели инвестируют, в частности, в сфере инфраструктуры и коммуникаций в Украине. Он добавил, что Киев надеется на участие турецких инвесторов и в проектах по приватизации.

Как проводят процесс приватизации

Глава фонда подчеркнул, что процесс приватизации проводится прозрачно, инвесторы могут получить необходимую информацию об объектах, подлежащих приватизации, с помощью специального сайта.

"В прошлом (2020 – 24 канал) году несмотря на пандемию было осуществлено 1900 тендеров, доходы от которых составили 3 миллиарда гривен (108 миллионов долларов). Это в 4 раза больше, чем в 2019 году. Цель – не только получить материальную выгоду, но и найти грамотного инвестора", – сказал он.

Сенниченко отметил, что объекты стоимостью более 10 млн долларов считаются объектами большой приватизации.

Справка. 30 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий разблокирование процессов большой приватизации.

"В период пандемии мы приостановили приватизацию крупных объектов, чтобы предотвратить приватизацию по необоснованно низкой цене. В прошлом месяце было принято решение возобновить процесс", – объяснил Дмитрий Сенниченко.