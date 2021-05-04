Об этом, комментируя возможности приватизации для турецких инвесторов в Украине, рассказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Он добавил, что одним из приоритетов правительства является снижение участия государства в экономике и привлечения инвесторов.
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Сенниченко объяснил, что сейчас речь идет о работе предприятий в сферах недвижимости, сельского хозяйства или производства промышленного оборудования.
Глава Фонда госимущества отметил, что турецкие предприниматели инвестируют, в частности, в сфере инфраструктуры и коммуникаций в Украине. Он добавил, что Киев надеется на участие турецких инвесторов и в проектах по приватизации.
Как проводят процесс приватизации
Глава фонда подчеркнул, что процесс приватизации проводится прозрачно, инвесторы могут получить необходимую информацию об объектах, подлежащих приватизации, с помощью специального сайта.
"В прошлом (2020 – 24 канал) году несмотря на пандемию было осуществлено 1900 тендеров, доходы от которых составили 3 миллиарда гривен (108 миллионов долларов). Это в 4 раза больше, чем в 2019 году. Цель – не только получить материальную выгоду, но и найти грамотного инвестора", – сказал он.
Сенниченко отметил, что объекты стоимостью более 10 млн долларов считаются объектами большой приватизации.
"В период пандемии мы приостановили приватизацию крупных объектов, чтобы предотвратить приватизацию по необоснованно низкой цене. В прошлом месяце было принято решение возобновить процесс", – объяснил Дмитрий Сенниченко.