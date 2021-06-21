В Фонде отметили, что актив находится в залоге Национального банка и принадлежит "Златобанку", который находится в ликвидации.

Ранее Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк, который принадлежал сыну Януковича

На аукцион выставили 2 самолета Boeing

Обеспечением исполнения обязательств по кредиту выступают

пассажирские самолеты Boeing 737-500, каждый из которых оснащен двумя двигателями типа CFM56-3С-1 (воздушные суда выпустили в 1993 году),

имущественные права на денежные средства по договору исполнения чартерных авиаперевозок.

Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 830,6 миллиона гривен. Такой же является и начальная цена лота.

Торги запланированы на 2 июля в системе Prozorro. Продажи.

Детали процесса проведения торгов

Аукцион пройдет по английской модели. В нем могут принять участие все желающие компании и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту.

Деньги, полученные от продажи актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами "Златобанка".

Справка. Согласно паспорту актива и данным специализированных сайтов, речь идет о 2 самолетах, которые входили в состав флота авиакомпании МАУ, но с 2017 – 2018 годов находятся на хранении в аэропорту Борисполь.