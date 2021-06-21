В Фонде отметили, что актив находится в залоге Национального банка и принадлежит "Златобанку", который находится в ликвидации.
Ранее Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк, который принадлежал сыну Януковича
На аукцион выставили 2 самолета Boeing
Обеспечением исполнения обязательств по кредиту выступают
- пассажирские самолеты Boeing 737-500, каждый из которых оснащен двумя двигателями типа CFM56-3С-1 (воздушные суда выпустили в 1993 году),
- имущественные права на денежные средства по договору исполнения чартерных авиаперевозок.
Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 830,6 миллиона гривен. Такой же является и начальная цена лота.
Торги запланированы на 2 июля в системе Prozorro. Продажи.
Детали процесса проведения торгов
Аукцион пройдет по английской модели. В нем могут принять участие все желающие компании и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту.
Деньги, полученные от продажи актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами "Златобанка".