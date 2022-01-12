Об этом в среду, 12 января, на своей странице в социальных сетях сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Уже более 200 тысяч РРО/ПРРО зарегистрировано физическими лицами-предпринимателями,

– отметил народный депутат.

Он поблагодарил налогоплательщиков за выявление гражданского сознания и понимание того, что РРО – это просто и доступно. В то же время, Даниил Гетманцев напомнил, что "фискализация – это не о налогах и штрафах, это, в первую очередь, о прозрачности и цивилизованных правилах ведения бизнеса".

Обратите внимание! С 1 января 2022 года для большинства плательщиков единого налога второй-четвертой групп применение РРО/ПРРО стало обязательным. Кабмин разрешил не использовать кассовые аппараты продавцам в сельской местности.

Введение кассовых аппаратов: что понятно

В сентябре 2019 года Рада приняла закон о внесении изменений о применении кассовых аппаратов.

Это означает, что предприятия, связанные с торговлей, общепитом или предоставлением услуг должны иметь физический или электронный кассовый аппарат.

С 1 августа в Украине была введена возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.

Почему предприниматели не поддерживают кассовые аппараты: смотрите видео

Текст публикации Данила Гетманцева:

В Украине успешно идет процесс фискализации, являющийся одним из элементов детенизации экономики нашего государства.

Уже более 200 000 РРО/ПРРО зарегистрировано физическими лицами-предпринимателями.

Спасибо налогоплательщикам за выявление гражданского сознания и понимание того, что РРО – это просто и доступно. Хочу напомнить, что фискализация – это не о налогах и штрафах, это, в первую очередь, о прозрачности и цивилизованных правилах ведения бизнеса.