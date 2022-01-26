ФЛП могут в 10 раз уменьшить штрафы за отсутствие кассовых аппаратов

Верховная Рада намерена уменьшить штрафы для ФЛП за отсутствие кассовых аппаратов. Они будут действовать до конца 2022 года. Соответствующий законопроект подадут в парламент 26 января.

Заявление об изменениях в законодательство относительно отсрочки штрафов сделал 26 января спикер Рады Руслан Стефанчук. Это произошло после совещания с лидерами фракций.

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Сейчас ФЛП не будут штрафовать из-за кассовых аппаратов

Стефанчук отметил, что законопроект, который позволит отсрочить наложение штрафов, предложил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут платить штрафы лица, которые не установили РРО при условии, что они установят,

– заявил глава парламента.

Стефанчук уточнил, что ФЛП не будут штрафовать за это до конца 2022 года.

Уточнение Гетманцева

Сам Гетманцев в сети обратил внимание, что у тех нескольких тысяч ФЛП, которые еще не установили кассовые аппараты, есть немного времени – до февраля, чтобы все-таки установить РРО. Нардеп также подчеркнул: кто и к тому времени не успеет – будет нести ответственность.

Кроме того, в кулуарах парламента депутат сказал журналистам, что на самом деле штрафы не отменят полностью, а уменьшат в 10 раз – для тех, кто все-таки установит кассовый аппарат. Кто его не будет иметь, будет платить 100% определенной законом суммы.

Протесты ФЛП под Радой: что известно

Под Верховной Радой 26 января второй день подряд продолжается акция ФЛП. Они требуют отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.

Во время акции 25 января предприниматели пытались штурмом взять здание парламента, из-за чего произошли столкновения. В них пострадал 21 человек. В результате правоохранители начали 2 уголовных дела.

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. В соответствии с законодательством, ФЛП 2 – 4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты.