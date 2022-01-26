Заявление об изменениях в законодательство относительно отсрочки штрафов сделал 26 января спикер Рады Руслан Стефанчук. Это произошло после совещания с лидерами фракций.
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Сейчас ФЛП не будут штрафовать из-за кассовых аппаратов
Стефанчук отметил, что законопроект, который позволит отсрочить наложение штрафов, предложил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут платить штрафы лица, которые не установили РРО при условии, что они установят,
– заявил глава парламента.
Стефанчук уточнил, что ФЛП не будут штрафовать за это до конца 2022 года.
Уточнение Гетманцева
Сам Гетманцев в сети обратил внимание, что у тех нескольких тысяч ФЛП, которые еще не установили кассовые аппараты, есть немного времени – до февраля, чтобы все-таки установить РРО. Нардеп также подчеркнул: кто и к тому времени не успеет – будет нести ответственность.
Кроме того, в кулуарах парламента депутат сказал журналистам, что на самом деле штрафы не отменят полностью, а уменьшат в 10 раз – для тех, кто все-таки установит кассовый аппарат. Кто его не будет иметь, будет платить 100% определенной законом суммы.
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Протесты ФЛП под Радой: что известно
- Под Верховной Радой 26 января второй день подряд продолжается акция ФЛП. Они требуют отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.
- Во время акции 25 января предприниматели пытались штурмом взять здание парламента, из-за чего произошли столкновения. В них пострадал 21 человек. В результате правоохранители начали 2 уголовных дела.
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