ФЛП, которым не выплатили карантинные 8 тысяч весной, получат деньги в декабре
8 декабря 2021 , 14:37Читати новину українською
Источник:Минсоцполитики
ФЛП и наемные сотрудники, которые не получили 8 тысяч гривен из-за ошибки в реквизитах, смогут обратиться за деньгами еще раз. Это можно сделать до 15 декабря.
Информация о необходимости уточнения реквизитов банковского счета поступит от Минцифры на портале или в приложении "Дия".
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Когда ФЛП получат соответствующее уведомление, смогут до 15 декабря подать в Дие правильные реквизиты.
Согласно решению правительства, перечисление компенсации будет проводить АО "Ощадбанк" на счет, который будет указан в сообщении.
Что известно о выплатах ФЛП
- В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен. Повторные выплаты ввели после поручения Владимира Зеленского. Соответствующий закон вступил в силу 9 апреля.
- Помощь могли получить ФЛП и наемные работники из красных зон, которые пострадали из-за жесткого карантина,
- Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Выплаты закончили в июне.
- В общем деньги получили 337 946 человек. Примерно 2 тысячи человек не смогли получить выплаты, а осенью программа не работала.