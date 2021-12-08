Информация о необходимости уточнения реквизитов банковского счета поступит от Минцифры на портале или в приложении "Дия".

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Когда ФЛП получат соответствующее уведомление, смогут до 15 декабря подать в Дие правильные реквизиты.

Согласно решению правительства, перечисление компенсации будет проводить АО "Ощадбанк" на счет, который будет указан в сообщении.

Что известно о выплатах ФЛП

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен. Повторные выплаты ввели после поручения Владимира Зеленского. Соответствующий закон вступил в силу 9 апреля.

Помощь могли получить ФЛП и наемные работники из красных зон, которые пострадали из-за жесткого карантина,

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Выплаты закончили в июне.

В общем деньги получили 337 946 человек. Примерно 2 тысячи человек не смогли получить выплаты, а осенью программа не работала.

Обратите внимание! Похожая программа выплат действовала в Украине и в декабре 2020 года. Тогда по 8 тысяч гривен могли получить предприниматели, которые были вынуждены остановить работу во время карантина. Также ФЛП выплачивали деньги за сохранение рабочих мест.