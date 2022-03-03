Fitch ухудшило рейтинг России до "В" с "ВВВ", может продолжить его снижение

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России до "В" с "ВВВ".

При этом рейтинг поставлен на пересмотр с вероятным понижением (RWN), говорится в пресс-релизе агентства.

Внимание России грозит дефолт из-за санкций, – JPMorgan

Есть такие инвестиционные рейтинги

BB – уровень кредитоспособности ниже достаточного;

B – существенно недостаточный уровень кредитоспособности;

CCC – возможный дефолт;

CC – высокая вероятность дефолта;

C – дефолт неизбежен;

RD – ограниченный дефолт;

D – дефолт.

Какова ситуация с кредитным долгом в России

! Fitch Ratings – одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира, оценивающее кредитный рейтинг заемщиков в более чем 150 стран мира, осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.

К слову, предварительно аналитики JP Morgan сообщили о вероятности дефолта России в результате санкций, которые в настоящее время внедряются в мире против страны-агрессора.

Россия в общей сложности задолжала чуть менее 40 миллиардов долларов на международном рынке. Любой пропущенный платеж может привести к цепочке и привести экономику России к краху.

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