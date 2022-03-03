Fitch ухудшило рейтинг России до "В" с "ВВВ", может продолжить его снижение
Источник:Интерфакс-Украина
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России до "В" с "ВВВ".
При этом рейтинг поставлен на пересмотр с вероятным понижением (RWN), говорится в пресс-релизе агентства.
Внимание России грозит дефолт из-за санкций, – JPMorganСправка! Fitch Ratings – одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира, оценивающее кредитный рейтинг заемщиков в более чем 150 стран мира, осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.
Есть такие инвестиционные рейтинги
- BB – уровень кредитоспособности ниже достаточного;
- B – существенно недостаточный уровень кредитоспособности;
- CCC – возможный дефолт;
- CC – высокая вероятность дефолта;
- C – дефолт неизбежен;
- RD – ограниченный дефолт;
- D – дефолт.
Какова ситуация с кредитным долгом в России
К слову, предварительно аналитики JP Morgan сообщили о вероятности дефолта России в результате санкций, которые в настоящее время внедряются в мире против страны-агрессора.
Россия в общей сложности задолжала чуть менее 40 миллиардов долларов на международном рынке. Любой пропущенный платеж может привести к цепочке и привести экономику России к краху.
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