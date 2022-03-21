Fitch спрогнозировало масштабы обвала российской экономики
21 марта 2022 , 20:18Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Рейтинговое агентство Fitch ожидает сокращения ВВП России и роста инфляции в текущем году. Аналитики отмечают, что реальное сокращение ВВП будет зависеть от продолжительности войны в Украине.
Обвал российской экономики
В Fitch ожидается сокращение объема экономики России на 8% и рост инфляции до 18% в 2022 году. Аналитики отмечают, что для прогноза характерна крайняя степень неопределенности: реальное сокращение ВВП будет зависеть от продолжительности войны РФ в Украине и протяженности санкций.
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Что такое ВВПВВП – это общая денежная стоимость товаров, которые производятся на территории страны, и их цель – не накопление или обмен, а продажа.
Другие прогнозы по ВВП России
- Экономисты JPMorgan ожидают, что ВВП сократится в этом году на 7%.
- Bloomberg Economics прогнозирует падение примерно на 9%.
- Barclays предусматривает сокращение российской экономики на 12,4% в 2022 году и дальнейшее снижение на 3,5% в следующем году.
- Goldman Sachs ухудшил прогноз на этот год и теперь ожидает падения на 10% против 7% раньше.
Подробнее Два ведущих западных банка ухудшили прогноз для российской экономикиНапомним, что Fitch также снизило прогноз роста мирового ВВП с 4,2% до 3,5%. Это связано с войной России на территории Украины и угрозой глобальным поставкам энергоресурсов.