Обвал российской экономики

В Fitch ожидается сокращение объема экономики России на 8% и рост инфляции до 18% в 2022 году. Аналитики отмечают, что для прогноза характерна крайняя степень неопределенности: реальное сокращение ВВП будет зависеть от продолжительности войны РФ в Украине и протяженности санкций.

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Что такое ВВП ВВП – это общая денежная стоимость товаров, которые производятся на территории страны, и их цель – не накопление или обмен, а продажа.

Другие прогнозы по ВВП России

Экономисты JPMorgan ожидают, что ВВП сократится в этом году на 7%.

Bloomberg Economics прогнозирует падение примерно на 9%.

Barclays предусматривает сокращение российской экономики на 12,4% в 2022 году и дальнейшее снижение на 3,5% в следующем году.

Goldman Sachs ухудшил прогноз на этот год и теперь ожидает падения на 10% против 7% раньше.

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Напомним, что Fitch также снизило прогноз роста мирового ВВП с 4,2% до 3,5%. Это связано с войной России на территории Украины и угрозой глобальным поставкам энергоресурсов.

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