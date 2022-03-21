Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП в 2022 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году с 4,2 до 3,5%. Также агентство также резко повысило отметки инфляции.

Прогноз по ВВП в 2022 году

В Fitch отметили, что перспективы роста мирового ВВП значительно ухудшились, поскольку инфляционные проблемы усугубляются, а вторжение России в Украину чревато глобальными поставками энергоресурсов.

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Ожидания темпов роста ВВП в 2022 году были ухудшены для:

Еврозоны – до 3% с 4,5%,

США – до 3,5% с 3,7%,

Великобритании – до 3,8% с 5%.

Рост экономик стран emerging markets без учета Китая в 2022 прогнозируется на уровне 2,5%.

Пересмотр экономических прогнозов изображает не только удорожание энергоресурсов, но и более быстрые темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (центробанк США), чем предполагалось ранее.

МВФ прогнозирует, что ВВП Украины в этом году может сократиться как минимум на 10%, если война закончится в ближайшее время. Однако не исключают и более глубокого падения – до 35%. Глава Минфина прогнозирует, что страна потеряет минимум треть ВВП из-за войны.

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Каким будет ВВП в 2023 году

Международное рейтинговое агентство прогнозирует, что в следующем году мировой ВВП увеличится на 2,8% против прежней отметки 3%.

Что такое ВВП ВВП – это общая денежная стоимость товаров, производимых на территории страны, и их цель – не накопление или обмен, а продажа.

Ускорение темпов инфляции

Fitch ожидает, что в этом году базовая инфляция в США будет находиться в районе 7% (по сравнению с прогнозировавшимися в декабре 4,5%), в еврозоне – 5% (2,6%), в Великобритании – 6,6% (4,5%).

Глобальная инфляция вернулась с удвоенной силой после отсутствия по меньшей мере два десятилетия. Это начинает ощущаться как момент смены инфляционного режима,

– считает главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Западные санкции в отношении России поставили под угрозу мировые поставки энергоресурсов, что потенциально создает значительные риски, которые негативно скажутся на восстановлении экономики после пандемии COVID-19 и подстегнут инфляцию. Санкции вряд ли будут отменены в ближайшее время, отмечается в обзоре Fitch.

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