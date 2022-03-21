Прогноз по ВВП в 2022 году

В Fitch отметили, что перспективы роста мирового ВВП значительно ухудшились, поскольку инфляционные проблемы усугубляются, а вторжение России в Украину чревато глобальными поставками энергоресурсов.

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Ожидания темпов роста ВВП в 2022 году были ухудшены для:

Еврозоны – до 3% с 4,5%,

США – до 3,5% с 3,7%,

Великобритании – до 3,8% с 5%.

Рост экономик стран emerging markets без учета Китая в 2022 прогнозируется на уровне 2,5%.

Пересмотр экономических прогнозов изображает не только удорожание энергоресурсов, но и более быстрые темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (центробанк США), чем предполагалось ранее.

Напомним! МВФ прогнозирует, что ВВП Украины в этом году может сократиться как минимум на 10%, если война закончится в ближайшее время. Однако не исключают и более глубокого падения – до 35%. Глава Минфина прогнозирует, что страна потеряет минимум треть ВВП из-за войны.