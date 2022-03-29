Fitch отозвал рейтинги российских банков
Источник:Fitch Ratings
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков, аффилированных с ними компаний и их SPV-компаний. Новые рейтинги не будут публиковаться.
Fitch отозвал рейтинги российских банков
Аналитическое агентство отозвало рейтинг для 27 российских банков из-за санкций, ранее наложенных ЕС на Россию. Напомним, что с 15 апреля начинает действовать запрет на предоставление услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств для любых российских клиентов, согласно четвертому пакету санкций ЕС.
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Для каких банков отозвали рейтинг
- Речь идет о таких банках как: "Сбербанк", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Альфа-банк", "Райффайзенбанк".
- Кроме того, отозваны рейтинги швейцарских "дочек" "Сбербанка" и "Газпромбанка", "Сбербанка Лизинга", а также кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited.
Fitch Ratings отозвало рейтинги 27 российских банков, четырех их аффилированных лиц и соответствующих финансовых инструментов специального назначения, как сказано в конце этого комментария к рейтинговому действию, говорится в официальном сообщении рейтингового агентства.
Почему кредитный рейтинг важенСуть кредитного рейтинга состоит в том, чтобы показать инвестору надежность его вклада в активы компании или страны. Без кредитного рейтинга инвесторы попросту не будут заходить на российский рынок.
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