Fitch отозвал рейтинги российских банков

Аналитическое агентство отозвало рейтинг для 27 российских банков из-за санкций, ранее наложенных ЕС на Россию. Напомним, что с 15 апреля начинает действовать запрет на предоставление услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств для любых российских клиентов, согласно четвертому пакету санкций ЕС.

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Для каких банков отозвали рейтинг

Речь идет о таких банках как: "Сбербанк", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Альфа-банк", "Райффайзенбанк".

Кроме того, отозваны рейтинги швейцарских "дочек" "Сбербанка" и "Газпромбанка", "Сбербанка Лизинга", а также кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited.

Обратите внимание! На момент отзыва рейтинги банков были на уровне "CC".

Fitch Ratings отозвало рейтинги 27 российских банков, четырех их аффилированных лиц и соответствующих финансовых инструментов специального назначения, как сказано в конце этого комментария к рейтинговому действию, говорится в официальном сообщении рейтингового агентства.

Почему кредитный рейтинг важен Суть кредитного рейтинга состоит в том, чтобы показать инвестору надежность его вклада в активы компании или страны. Без кредитного рейтинга инвесторы попросту не будут заходить на российский рынок.

Напомним! Компания Fitch еще 9 марта прекратила коммерческую деятельность в России.

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