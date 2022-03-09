В пресс-релизе компании говорится об остановке кредитных рейтингов и других услуг. Их предоставляли подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
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Fitch Group придерживается всех примененных санкций и будет продолжать предоставлять рынку независимую аналитику из-за рейтингов, проводимых за пределами России,
– говорится в сообщении.
Кроме того, еще 3 марта Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России до "В" с "ВВВ".
Fitch Ratings – одно из трех ведущих рейтинговых агентств в мире. Оно оценивает кредитный рейтинг заемщиков более чем в 150 странах. Кроме того, Fitch проводит исследования и анализы коммерческих, а также государственных организаций.
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